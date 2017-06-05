Понедельник, 5 Июня 2017 года
14:35:12 МСК

Власти: Алтайский край демонстрирует высокие темпы развития экономики

Экономика

Показатели превышают среднероссийские и среднесибирские

Алтайский край
© Светлана Шаповалова
Алтайский край

Барнаул, 5 июня 2017, 13:31 — REGNUM  За январь-апрель 2017 года Алтайскому краю удалось существенно улучшить основные показатели развития экономики. Речь идет промышленности, торговле, инвестициях, где регион превысил среднероссийские показатели и преуспел даже больше, чем другие сибирские территории. Такой вывод можно сделать из официального сообщения краевого правительства, опубликовавшего данные Росстата на официальном сайте, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно этой информации, по итогам четырех месяцев 2017 года сводный индекс промышленного производства составил 108,7% при среднем значении по России 100,7% и Сибири — 102%. По этому показателю регион сохраняет третье место среди субъектов Сибирского федерального округа, отмечают чиновники.

Вместе с тем, выпуск продукции в обрабатывающей промышленности увеличен на 11,4% (по России снижение на 0,4%, по Сибири — на 0,8%). Наибольший рост произошел в производстве прочих транспортных средств и оборудования (в 3,3 раза), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (в 1,2 раза), готовых металлических изделий (на 16,8%), машин и оборудования (на 14,8%), кокса (на 12,5%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 13,5%), в пищевой и перерабатывающей промышленности (на 7,2%).

Также Алтайский край сохраняет лидирующие позиции в СФО по производству скота и птицы на убой, молока. За январь — апрель 2017 года во всех категориях хозяйств края получили 362 тысячи тонн молока, 75 тысяч тонн мяса.

Известно также, что прибыль крупных и средних организаций Алтайского края составила около 11 млрд рублей, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года (по России — на 5,6%). Доля прибыльных организаций превышает 66% (по России — 65,8%) — это третье место среди регионов Сибири. Наибольшая доля прибыльных организаций в Алтайском крае по итогам 1 квартала 2017 года зарегистрирована в сфере сельского хозяйства (92,9%), пищевой и перерабатывающей промышленности (80,4%), химического производства (все организации прибыльные).

Об инвестициях в основной капитал сказано, что они увеличились на 14,9% при среднем увеличении по России на 2,3% и снижении на 3,7% по Сибири.

«По динамике капитальных вложений Алтайский край вошел в ТОП-20 российских субъектов и занял четвертое место среди регионов Сибири. В основном это произошло за счет роста капитальных вложений в реальном секторе экономики: в сельском хозяйстве объем инвестиций вырос в сопоставимых ценах в 1,3 раза, в обрабатывающих производствах — на 18,9%, в водоснабжении и водоотведении — в 2,2 раза», — поясняют статистики.

Напомним, по итогам трех месяцев 2017 года среднедушевые денежные доходы жителей Алтайского края увеличились на 6,2% по отношению к аналогичному периоду 2016 года. По динамике среднедушевых денежных доходов Алтайский край занимает вторую позицию среди регионов Сибири.

Читайте также: В Алтайском крае растут продажи мобильников, компьютеров и бытовой техники

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2017 года рост промышленного производства составил 109,9%. Самый внушительный продемонстрировала обрабатывающая промышленность — 113,8%. Также высокие темпы роста отмечались в производстве транспортных средств и оборудования, машин, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производстве кокса (выпуск вагонов за три месяца этого года увеличился в 13,7 раза, кокса — на 16%, сеялок — более чем в 65 раз, тракторов для сельского хозяйства — на 24,6%, двигателей внутреннего сгорания — в 1,4 раза, лекарственных препаратов — в 1,5 раза).

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайская промышленность демонстрирует рост

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономическая статистика регионов и стран ближнего зарубежья
Главное сегодня
NB!
05.06.17
Диверсия или ошибка? В Севастополе появились перевернутые флаги РФ
СевастопольРоссия День России Политика
NB!
05.06.17
Крушение традиций Севастополя: Исторический праздник без реконструкторов
СевастопольРоссия Историческая реконструкция Культура
NB!
05.06.17
«Сбербанк уступит»: меняется система расчёта предельных ставок по кредитам
МоскваРоссия Новации в банковской сфере Экономика
NB!
05.06.17
Станислав СтремидловскийУниаты до сих пор не отдали украинским католикам 126 захваченных костелов
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
05.06.17
Глава Хакасии попросил журналистов забыть о госдолге
АбаканРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
05.06.17
Платить воронежским коммунальщикам готовы даже мертвые
ВоронежРоссия Коммунальные проблемы Воронежа Происшествия
NB!
05.06.17
Новосибирские власти: «Голодовка дольщиков — не правовой метод»
НовосибирскРоссия Проблемы долевого строительства жилья Общество
NB!
05.06.17
Эксперты расходятся во мнениях относительно новой войны в Карабахе
ЕреванАрмения Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
05.06.17
Андрей МаленькийДепутаты хотят узнать о реновации? Их заставят ответить за пожизненный снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Политика
NB!
05.06.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 5 июня
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
05.06.17
Игорь ЮдкевичЖизнь и невероятные приключения Дональда ТРАМПа по версии западных СМИ
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
05.06.17
Дарья АлексееваЖелезная пята ювеналки. С кем шагает омбудсмен?
МоскваРоссия Проникновение ювенальных технологий в Россию Общество
NB!
05.06.17
Возможна ли общегражданская философия идентичности в России?
ЕкатеринбургРоссия Выработка общегражданской философии идентичности России Политика
NB!
05.06.17
Андрей Ганжа Русины в Закарпатье: жизнь после убийства
УжгородУкраина Закарпатье: главное Общество
NB!
05.06.17
Станислав Тарасов«Шелковый путь» в путах надуманных геополитических схем
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
NB!
05.06.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУ «Газпрома» ещё много чего можно арестовать! — обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
05.06.17
Германия предложила России тайное соглашение
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
05.06.17
Минобороны начинает строительство парка «Патриот» в Севастополе
СевастопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Общество
NB!
05.06.17
Александр БеловNational Interest: США еще могут вернуться в Транстихоокеанское партнерство
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
05.06.17
Борис МарцинкевичИтоги ПМЭФ для Индии
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
05.06.17
ВСУ нарушили режим тишины 50 раз: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
05.06.17
Вкладчики «Татфондбанка» из десяти городов выходят на единый пикет
КазаньРоссия Дело «Татфондбанка» и банковский кризис в Татарии Общество
ещё главное