Госпредприятие, курирующее инновации в Татарии, обанкротить не дали

Казань, , 04:55 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказал находящемуся под временным управлением «Тимер банку» в иске о банкротстве министерской «дочки». Попытка обанкротить ГУП «Татарстанский центр научно-технической информации», курирующее направление инновационного развития в республике, осуществлена из-за долга в 441,6 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поводом к иску послужило неисполнение решения суда, которым в пользу банка было взыскано 330 тыс. рублей платы за выдачу банковской гарантии, выданной 30 января 2017 года, 100 тыс. рублей штрафа, и 11,6 тыс. рублей компенсации госпошлины. Соответствующее решение суд вынес ещё в июле 2017 года, но своевременно оно не было исполнено. В связи с этим ПАО «Тимер банк», на сегодня находящийся под управлением госкорпорацией «Агентство по страхованию вкладов», обратился в суд с иском о несостоятельности должника. 15 ноября иск был полностью отклонён.

Гораздо более весомые финансовые претензии к «дочке» министерства земельных и имущественных отношений РТ имеет другое госпредприятие — ГУП «Агентство по государственному заказу инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан». Последнее обратилось в Арбитражный суд РТ 6 сентября 2017 года, требуя взыскать с ответчика 19 061 100 рублей, из которых 10 млн рублей — это непосредственно долг, а всё остальное — штрафные санкции и проценты за пользование чужими денежными средствами. Иск пока не рассмотрен, заседание назначено на 22 ноября.

Примечательно, истец, имеющий одного и того же учредителя с ответчиком в лице министерства, 15 сентября 2017 года официально прекратил свою деятельность и был реорганизован через преобразование — из ГУП «Агентство по государственному заказу инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан» в АО «Агентство по государственному заказу РТ». ГУП создан 3 октября 2001 года, уставной капитал — 81 366 700 рублей. Гендиректор — Яков Геллер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ГУП «Татарстанский центр научно-технической информации» создано в начале августа 2004 года и курирует инновационное развитие в республике. Кроме того, предприятие — единственное в регионе, занимающееся учётом, хранением и управлением результатами научно-технической деятельности.