Проблемный банк банкротит инновационное «детище» министерства Татарии

Казань, , 06:36 — REGNUM Небольшая задолженность, не выплаченная в срок, может стать причиной банкротства ГУП «Татарстанский центр научно-технической информации». Иск с требованием признать его банкротом подан 9 октября в Арбитражный суд Татарии «Тимер банком», находящимся под временным управлением, с целью недопущения банкротства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма претензий составляет всего 441,6 тыс. рублей. Иск пока не принят к производству, и рассмотрение дела не назначено.

Известно, что в июле 2017 года банк выиграл иск к данному госпредприятию на сумму 330 тыс. рублей. Задолженность образовалась из-за несвоевременной платы за выдачу банковской гарантии.

По информации с официального сайта ГУП, на сегодня он отвечает за реализацию целевых программ и проектов республики, которые касаются инновационного развития. Среди них — программы «Развитие рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан на 2013—2020 годы» и «Развитие наноиндустрии в Республике Татарстан на 2013—2016 годы». Кроме того, в задачи ГУП входит взаимодействие с представителями Ассоциации инновационных регионов России.

По данным ЕГРЮЛ, ГУП создано 9 августа 2004 года. Его учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ. Уставной капитал учреждения — 2,545 млн рублей, гендиректор — Айрат Насыров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предшественник ГУПа появился в 1957 году в рамках реализации проекта по созданию общесоюзной научно-технической информационной сети.

На сайте министерства экономики РТ, являющегося координатором, предприятие называют «системообразующим звеном инновационной инфраструктуры региона и основным поставщиком научно-технической информации предприятиям и организациям». Более того, данное ГУП на сегодня единственное, кто занимается вопросами учёта, хранения и управления результатами научно-технической деятельности в регионе.