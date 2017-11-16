ЕЭК и Индия продолжают работать над созданием зоны свободной торговли

Москва, , 19:44 — REGNUM Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина и министр промышленности и торговли Индии СурешуПрабху обсудили подготовку к переговорам по заключению соглашения о свободной торговле. Об этом сообщили 16 ноября в пресс-службе ЕЭК.

В ходе переговоров, состоявшихся 15 ноября, стороны обсудили текущую повестку торгово-экономических отношений между Индией и ЕЭК.

Встреча экспертов, в ходе которой будут определены основные параметры соглашения о свободной торговле, состоится в начале 2018 года.

Прабху и Никишина обсудили также возможности различных площадок для взаимодействия бизнеса Индии и стран Евразийского экономического союза ЕАЭС.

Индийский министр пригласил компании ЕАЭС принять участие в ежегодном деловом мероприятии India Partnership Summit в феврале 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа 2017 года председатель ЕЭК Тигран Саркисян заявил, что с ЕАЭС готовы работать более 50 стран по всему миру. Многие из этих стран готовы подписать договор о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).

Отметим, в настоящее время ЕЭК ведет переговоры о создании ЗСТ с Индией, Ираном, Сербией, Израилем, Сингапуром и другими странами.

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