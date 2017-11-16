Банки Германии выделили Узбекистану почти €1 млрд

Ташкент, , 15:40 — REGNUM Ведущие банки Германии заключили соглашения с Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана на общую сумму €950 млн, сообщает пресс-служба Узнацбанка.

Отмечается, что договоренности были достигнуты в рамках визита в Германию правительственной делегации Узбекистана во главе с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым.

Так, 15 ноября в Мюнхене состоялся узбекско-германский бизнес форум, на полях которого и был подписан пакет соглашений банка с ведущими финансовыми учреждениям Германии.

«Наиболее крупное соглашение подписано с Deutsche Bank AG на сумму €500 млн, направленное на поддержку масштабных инвестиционных проектов в республике Узбекистан», — говорится в сообщении.

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Кроме того, были подписаны соглашения с Commerzbank AG на сумму €350 млн и AKA Bank на сумму €100 млн, которые предусматривают финансирование инвестпроектов, а также малого бизнеса и частного предпринимательства.

«Подписанные заемные соглашения являются «негарантированными», т. е. не требуют предоставления правительственной гарантии», — подчеркнули в Нацбанке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане коммерческие банки начнут выдавать малообеспеченным семьям микрокредиты по льготной ставке в размере 4% годовых.

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