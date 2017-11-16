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Путин установил новые критерии эффективности работы губернаторов

Политика

Критерии жесткие

Москва, 16 ноября 2017, 00:44 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти России. Указ опубликован накануне, 15 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне главы субъектов Федерации ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным, должны предоставлять в правительство Российской Федерации доклады о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов РФ, а также их планируемых значениях на 3-летний период.

Отдельные критерии оценки эффективности работы органов исполнительной предусмотрены для Крыма и Севастополя, но только на 2018 год. Эти критерии установит правительство.

Указ президента устанавливает показатели, по которым будет оцениваться деятельность органов исполнительной власти субъектов Федерации.

Устанавливаются следующие показатели:

  • Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
  • Динамика реальной среднемесячной начисляемой зарплаты
  • Реальные располагаемые доходы граждан
  • Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
  • Коэффициент доступности жилья
  • Коэффициент миграционного прироста
  • Суммарный коэффициент рождаемости
  • Уровень преступности
  • Качество и доступность услуг ЖКХ
  • Динамика валового регионального продукта на душу населения
  • Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств и инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения
  • Интегральный индекс субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
  • Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения
  • Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме федеральных трасс), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
  • Объем налогового дохода консолидированного бюджета субъекта РФ на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов
  • Отношение объема государственного долга субъекта РФ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета региона
  • Доля просроченных кредиторских задолженностей в расходах консолидированного бюджета региона
  • Уровень безработицы
  • Различные оценки жителями региона эффективности работы исполнительных органов власти

До 1 июля 2018 года правительство должно утвердить методики расчета данных показателей.

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Изменения в структурах власти субъектов РФ

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