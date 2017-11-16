Путин установил новые критерии эффективности работы губернаторов

Москва, 16 ноября 2017, 00:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти России. Указ опубликован накануне, 15 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Отныне главы субъектов Федерации ежегодно до 1 октября года, следующего за отчетным, должны предоставлять в правительство Российской Федерации доклады о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти регионов РФ, а также их планируемых значениях на 3-летний период.
Отдельные критерии оценки эффективности работы органов исполнительной предусмотрены для Крыма и Севастополя, но только на 2018 год. Эти критерии установит правительство.
Указ президента устанавливает показатели, по которым будет оцениваться деятельность органов исполнительной власти субъектов Федерации.
Устанавливаются следующие показатели:
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
- Динамика реальной среднемесячной начисляемой зарплаты
- Реальные располагаемые доходы граждан
- Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
- Коэффициент доступности жилья
- Коэффициент миграционного прироста
- Суммарный коэффициент рождаемости
- Уровень преступности
- Качество и доступность услуг ЖКХ
- Динамика валового регионального продукта на душу населения
- Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств и инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения
- Интегральный индекс субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
- Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения
- Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме федеральных трасс), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
- Объем налогового дохода консолидированного бюджета субъекта РФ на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных расходов
- Отношение объема государственного долга субъекта РФ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета региона
- Доля просроченных кредиторских задолженностей в расходах консолидированного бюджета региона
- Уровень безработицы
- Различные оценки жителями региона эффективности работы исполнительных органов власти
До 1 июля 2018 года правительство должно утвердить методики расчета данных показателей.