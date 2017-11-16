Воронежцы заплатят за капремонт дважды

Воронеж, , 14:07 — REGNUM Жителям одного из многоквартирных домов по улице 25 января в Воронеже, похоже, придется заплатить взносы на капитальный ремонт дважды — в течение трех лет счета на оплату взносов им выставляла управляющая компания, а теперь они оказались в должниках перед Фондом капремонта.

Как сообщило ГТРК «Воронеж», счет открыло ТСЖ, но не зарегистрировало его в соответствии с требованиями. Теперь же воронежцы должны круглую сумму региональному оператору — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области уже готовит иски к каждому из жильцов. Причем в Воронеже это не единичная история. Еще несколько домов ждет похожий процесс.

Как пояснили в пресс-службе Фонда капремонта, собственники квартир в доме №20 по ул. 25 Января «начиная с декабря 2014 года и по настоящее время обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт на счет регионального оператора. Квитанции на уплату взносов на счета каких-либо иных организаций юридической силы не имеют».

В Фонде напомнили, что решение о том, на какой счет перечислять деньги — собственный или общий — собственники должны были принять до 17 сентября 2014 года, а владелец счета должен был представить уведомление об этом в Госжилинспекцию. Однако сделано это не было, и «постановлением администрации городского округа г. Воронеж №1632 от 14.11.2014 г. многоквартирный дом №20 по ул.25 Января отнесен к категории домов, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора».

Таким образом, считают в Фонде, жители дома были обязаны платить взносы за капремонт именно на счет регионального оператора.

«Предоставление им платежных документов для уплаты взносов на счета иных организаций является незаконным. Как неоднократно предупреждал региональный оператор, неправомерно уплачивая взносы на счета каких-либо иных организаций, собственники помещений в вышеуказанном доме фактически накапливают задолженность перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области, которая в настоящее время взыскивается в судебном порядке», — говорится в комментарии Фонда.

В общей сложности в число должников попали 89 жителей дома, а общая сумма долга составляет почти 800 тыс. рублей.

Обслуживанием этого дома занимается УК «Коммунальщик» — соответствующая информация размещена в открытом доступе. Причем в центре скандала компания уже оказывалась — совсем недавно. В середине октября прокуратура сообщила, что за полтора года компания накопила долг в 22 млн рублей перед МКП «Воронежтеплосеть». Жители исправно платили по счетам, но вот до ресурсоснабжающей организации деньги доходили далеко не полностью.

При этом, судя по всему, надзорные органы бессильны перед нарушениями со стороны управляющих компаний.

«Ранее нам не удалось лишить УК «Коммунальщик» лицензии. Для этого нужно было исключить из реестра лицензий не менее 15 процентов домов, находящихся в управлении данной компании. Мы подготовили документы на исключение 14 домов, которые обслуживает «Коммунальщик». Но в 12 из них собственники жилья воспользовались своим законным правом наложить вето на такое решение. Эти люди предпочли остаться с «Коммунальщиком». Поэтому аннулировать лицензию не удалось. В Воронежской области лишь однажды удалось аннулировать лицензию УК по решению суда», — заявляла ранее «Российской газете» глава областной Жилинспекции Диана Гончарова.