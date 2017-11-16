Около 72% предприятий Алтайского края работали с прибылью

Барнаул, , 11:36 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций Алтайского края в январе — сентябре 2017 года. Они свидетельствуют о том, что с прибылью в этом периоде работали 71,7% организаций Алтайского края, а её общая сумма достигла 27 436,5 млн рублей, — передаёт ИА REGNUM.

Положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций края (без банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил 22 971,8 млн рублей (444 организации получили прибыль в размере 27 436,5 млн рублей, 175 организаций имели убыток на сумму 4464,7 млн рублей).

Наибольший удельный вес прибыльных организаций приходится на организации здравоохранения и социальных услуг, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, информации и связи (соответственно 100,0%, 90,8% и 88,9% от общего количества организаций этих видов деятельности).

К таковым, частности, относятся предприятия, работающие в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыболовства, где доля прибыльных организаций (включая получивших нулевой финансовый результат) составляет 90,8%.

Вместе с тем, по состоянию на 1 сентября 2017 года, суммарная задолженность кредиторам (кредиторская, задолженность по кредитам и займам) крупных и средних организаций Алтайского края составила 200,4 млрд рублей, из нее просроченная — 6 млрд рублей. Кредиторская задолженность составила 103,7 млрд рублей, из нее просроченная — 4,8 млрд рублей. Судя по ситуации, сложившейся на внутреннем зерновом рынке России, к концу года она может значительно увеличиться.

В настоящее время, судя по данным Алтайкрайстата, просроченную задолженность на общую сумму 101,8 млн. рублей накопили 11 алтайских сельхозпроизводителей.

Пока же в структуре просроченной задолженности по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды наибольшую долю составляют неплатежи организаций обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха (56,9% и 48,2%) и организаций водоснабжения; водоотведения, сбора и утилизации отходов, по ликвидации загрязнений (17,4% и 16,8%) соответственно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2017 года предприятия Алтайского края заработали около 19 млрд. рублей прибыли. Доля прибыльных предприятий составляла 70%. По этому показателю регион занимает 3 место среди субъектов Сибирского федерального округа.

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