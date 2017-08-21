Алтайские предприятия стали получать больше прибыли

Барнаул, , 07:55 — REGNUM За первое полугодие 2017 года предприятия Алтайского края заработали около 19 млрд. рублей прибыли. Судя по данным Алтайкрайстата, это примерно на 20% больше аналогичного периода прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Большая часть всей полученной прибыли сформирована промышленными предприятиями.

«Наилучшая динамика прибыли предприятий наблюдалась в обрабатывающем секторе (125,1% по отношению к январю — июню 2016 года), в том числе в переработке и консервировании мяса (в 1,9 раза), производстве молочной продукции (в 1,9 раза), продуктов мукомольной и крупяной промышленности (в 1,8 раза), детского питания (в 1,5 раза), напитков (в 1,4 раза), текстильных изделий (в 1,7 раза), электронных и оптических изделий (в 1,5 раза), а также резиновых и пластмассовых изделий (в 1,4 раза). Сохраняется тенденция увеличения прибыли в сельском хозяйстве (103,8% по отношению к январю — июню 2016 года), в сфере транспортировки и хранении (в два раза)», — пояснили в Алтайкрайстате.

Напомним, к прибыльным в регионе относятся 70% крупных и средних предприятий.

Больше всего таковых работает в сфере сельского хозяйства (доля прибыльных предприятий составила 93,1%), пищевой и перерабатывающей промышленности (77,8%), производстве резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования (85,7%). По итогам первого полугодия 2017 года все предприятия химической промышленности — прибыльные.

Очевидно, что улучшению показателей способствует общероссийская политика импортозамещения и утверждённый в прошлом году «План мероприятий по содействию импортозамещению до 2020 года», которым определен перечень приоритетных инвестиционных проектов для создания новых и расширения действующих мощностей предприятий по производству импортозамещающей продукции и меры государственной поддержки для каждого из них. Его реализация уже позволила запустить ряд значимых инвестиционных проектов, направленных на запуск новых и модернизацию действующих производств. В регионе стали появляться новые товары, увеличились и объемы выпускаемой ранее продукции.

Так, рамках реализации проектов некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного машиностроения» на базе ООО «Леньковский СельМашЗавод» (ГК «Агроцентр») совместно с ОАО «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) организовано сборочное производство зерноуборочных комбайнов из белорусских машинокомплектов КЗС-1218−29 «Алтай-ПАЛЕССЕ» GS12 и КЗС-812−15 «Алтай-ПАЛЕССЕ» GS812.

«Сегодня в крае достаточно высокий уровень производства в сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозмашиностроении, все это базируется на научной основе, на самых современных разработках: конструкторских, технологических. Сегодня Федеральный Алтайский научный центр агробиотехнологий очень востребован. Мы сейчас выходим на совершенно новый уровень импортозамещения. Речь идет о том, чтобы и технологии, и сорта, и семенной материал, и племенной скот были наши, отечественные. То же самое касается и сферы биотехнологий», — заявлял губернатор Алтайского края Александр Карлин в июне 2017 года на рабочей встрече с заместителем министра сельского хозяйства РФ Иваном Лебедевым.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 5 месяцев 2017 года прибыльные организации заработали 15,3 млрд рублей, увеличив свои доходы на 12,5% относительно аналогичного периода 2016 года (по России снижение на 4,2%), доля прибыльных предприятий — около 70% (по России — 67,9%). По доле прибыльных организаций регион занимает 3 место среди субъектов Сибирского федерального округа.

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