В Махачкалинский порт вернутся грузы?

Махачкала, , 10:29 — REGNUM Правительство РФ утвердило Стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Согласно стратегии, в Дагестане будет создан Каспийский транспортно-логистический комплекс, который будет иметь большое значение для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе Корпорации развития Северного Кавказа.

Одним из объектов транспортно-логистического комплекса станет Махачкалинский морской порт, который связывает Юг России с государствами Средней Азии, Ираном, Закавказьем. Являющийся единственным незамерзающим и глубоководным портом России на Каспии в настоящее время он имеет мощность 11,1 млн тонн в год. Согласно разработанной генеральной схеме развития порта в ближайшей перспективе планируется увеличить мощность перегрузочных комплексов до 18 млн тонн в год.

Напомним, что на фоне общего роста грузооборота в портах России, в морских портах Каспийского бассейна фиксируется падение. Такие показатели связаны с тем, что грузы (в частности, нефть) из Махачкалы уходят в Баку. «Махачкала — это в первую очередь нефтеналивные грузы. И падение там может быть связано только с одним — уход нефтянников. Других специальных терминалов по перевалке нефти на этом берегу Каспия кроме как в Баку больше нет. Одной из причин увода грузов является порча нефти при переходе через порт Махачкалы и нефтебазу «Дагнефтепродукт», — отметила в комментарииИА REGNUM доктор экономики Анна Мейзер.

Проблемы Махачкалинского морского порта обсудили временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, прибывший в Дагестан с рабочим визитом 15 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы Дагестана. Они осмотрели инфраструктуру гавани, чтобы определить приоритетные направления развития порта.

Акватория порта состоит из двух гаваней — сухогрузной и нефтеналивной, а также внешнего рейда. В хорошую погоду, как отметил генеральный директор порта Мурадхан Хидиров, в порту в среднем можно перевалить до трех тысяч тонн сырья. У сухогрузной гавани вместе с паромным сообщением оборот составляет 3,5 млн тонн в год. В настоящее время, по словам директора, возможности морского транспорта используются не в полном объеме.

Грузооборот нефтеналивного перегрузочного комплекса можно увеличить до 11 млн тонн, сухогрузного — до 6,5 млн тонн. Такие изменения, как отметил Хидиров, может дать новый специализированный перегрузочный комплекс для железнодорожных паромных судов.

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Как сообщало ИА REGNUM, федеральное государственное унитарное предприятие «Махачкалинский морской торговый порт» в начале 2017 года стало акционерным обществом. 100% акций АО «ММТП» были переданы в собственность государства. Ранее, летом 2016 года, вокруг акционирования предприятия развернулась борьба между дагестанскими бизнес-кланами, представляющими интересы владельца группы «Сумма» Зияудина Магомедова и владельца «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова.

В начале июня 2016 года Агентство речного и морского транспорта РФ (Росморречфлот) приняло решение сменить руководство предприятия. Руководителя порта Ахмеда Гаджиева заменили заместителем главы Объединенной зерновой компании Андреем Гормахом. Однако приступить к работе ему не удалось — работники порта блокировали доступ к его рабочему месту и он отказался от должности. Директором порта стал бывший заместитель Гаджиева Мурад Хидиров.

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Напомним, проект стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года был подготовлен по поручению президента РФ Владимира Путина Министерством по делам Северного Кавказа при участии специалистов АО «КРСК».

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