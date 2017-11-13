Порты: Азербайджан забирает нефть из российских портов на Каспии

Махачкала, , 14:45 — REGNUM Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 649,5 млн тонн, согласно данным Ассоциации морских торговых портов.

Несмотря на общий рост, в морских портах Каспийского бассейна было зафиксировано падение показателей более чем на треть. За указанный период в портах Каспия было перегружено 3,1 млн тонн грузов (снижение на 35,3%), из них сухогрузов — 2,2 млн т (-9,8%), наливных — 0,9 млн т (-61,4%). Наибольшее снижение динамики зафиксировано в порту Махачкала — на 58,3%. В Астрахани падение объёмов составило 9,1%, в порту Оля отмечен рост на 25%.

Эксперты объясняют такую динамику уходом наливных грузов из российских портов на Каспии в порты Азербайджана. Такое мнение подтверждает статистика. Порты Азербайджана, например, увеличивают свой грузооборот — ещё в январе-июле 2017 года объем перевалки грузов вырос по сравнению с показателем соответствующего периода 2016 года на 38,3% — до 6 млн 87,7 тыс. тонн, по данным Госкомстат.

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Напомним, грузооборот морских портов России за январь — октябрь 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 649,5 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов.

Наибольшую долю составляют наливные грузы — объем по итогам 10 месяцев года достиг 343 млн т, что на 8,3% выше аналогичного уровня прошлого года. Наибольший рост демонстрирует перевалка сырой нефти — на 12,6%, до 210,7 млн т, а также сжиженного газа — на 7,2%, до 11,8 млн т. Объем перевалки нефтепродуктов остается стабильным — 116,8 млн т (+1,2% к уровню 2016 г.). Объем перевалки сухогрузов по итогам января — октября составил 306,5 млн т (+10,4%). Основные номенклатуры, переваливаемые в портах: уголь — 129,1 млн т (+13,8%), грузы в контейнерах — 39,7 млн т (+13%), зерно — 37 млн т (+31,3%), черные металлы — 23,1 млн т (-2,3%), минеральные удобрения — 14,3 млн т (+8,8%), рефрижераторные грузы — 2,5 млн т (+2,5%).