Александр Шимберг, , 23:15 — REGNUM

Подходы к формированию опорных зон в Арктике нужно пересмотреть, в противном случае о реальном освоении ресурсов Севера можно забыть — об этом заявила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области, сегодня, 15 ноября, в ходе пленарного заседания VI Мурманской международной деловой недели.

Как заявлено в новой редакции госпрограммы развития Арктической зоны РФ, одной из основных целей формирования опорных зон в Арктике является комплексное социально-экономическое развитие северных субъектов. Мурманская область считает, что для этого стране необходимо мыслить глобальнее, чем сейчас.

«Давайте, наконец, уважаемые друзья, занимающие высокие федеральные посты и руководящие корпорациями, — перестанем смотреть только под ноги. Поднимем голову, чтобы увидеть будущее. Мы предлагаем включить в госпрограмму проекты, которые позволят достигнуть масштабной цели, пусть даже в ближайшие три года на это нет необходимых средств», — предложила Марина Ковтун.

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Для Мурманской области и ее Кольской опорной зоны таким глобальным проектом является газификация Кольского полуострова. Создание газотранспортной инфраструктуры в регионе не только улучшит внутреннюю социально-экономическую ситуацию, но и поможет в реализации замороженного на данный момент проекта по разработке Штокмановского газоконденсатного месторождения, который непременно будет запущен в будущем. Напомним, Штокмановское месторождение в Баренцевом море, является одним из крупнейших в мире и содержит около 4 трлн м3 природного газа и около 60 млн тонн газового конденсата.

«Компания «Газпром», пока осторожно, но все же заявляет о возобновлении проекта освоения месторождения в 2025—2028 годах, — сказала Марина Ковтун. — Этот факт создает перспективу дальнейшей гарантированной загрузки построенных на Кольском полуострове мощностей по сжижению газа. Вкупе с проектом развития Мурманского транспортного узла проект газификации обеспечит прорывное развитие Мурманской области в будущем».

Глава Мурманского региона напомнила, что в данное время появляются новые механизмы поддержки инвестиционных проектов, один из них — инфраструктурная ипотека. Как сообщало ИА REGNUM, это один из видов государственно-частного партнерства. Частные компании за свой счет строят объекты инфраструктуры под государственные гарантии, а погашение этого кредита производится уже пользователями инфраструктуры при эксплуатации объекта. Метод будет апробирован на реализации Мурманского транспортного узла. В случае Мурманска, пользователем инфраструктурного объекта будет РЖД, а финансировать проект на принципах инфраструктурной ипотеки будет Газпромбанк.

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«Мы готовы заняться привлечением инвесторов вместе с правительством. В противном случае так и будем топтаться на месте. Освоение Арктики останется лишь красивым лозунгом, который мы будем повторять из года в год, заседая во всевозможных комиссиях и группах», — добавила Ковтун.

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Решение о формировании опорных зон развития российской Арктики было принято в марте 2016 года. Кольская опорная зона наравне с Северно-Якутской должна была стать одной из двух пилотных территорий. Однако в августе 2017 года была утверждена новая редакция госпрограммы, в которой разработка и утверждение нормативно-правовых актов, касающихся опорных зон, в том числе порядка и критериев отбора приоритетных проектов, отнесены на конец 2018 года. Формирование самих опорных зон развития запланировано на период до 2025 года. Пилотной осталась только Северо-Якутская опорная зона.

«Мы очень рады за наших коллег из Якутии, однако такие решения не согласованы с регионами Арктической зоны и вызывают у нас обычный вопрос — а где логика? Тратить три года на разработку основополагающих нормативных документов в условиях активно развивающихся промышленной деятельности в Арктике, на наш взгляд, — непозволительная роскошь. Хотелось бы призвать задействованные федеральные органы ускорить нормотворческую работу», — высказала свое мнение Марина Ковтун.

Приоритетными проектами для большинства опорных зон Арктики однозначно станут проекты освоения месторождений полезных ископаемых. Мурманская область тоже делает ставку на проекты по добыче. На сегодняшний день в регионе остаются неосвоенными порядка 60 уже разведанных месторождений. Проекты их освоения могли бы войти в число приоритетных для Кольской опорной зоны.

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Товар будет требовать возможности экспорта напрямую из Мурманской области, и в этом должен помочь Мурманский порт — единственный незамерзающий порт российского Севера, способный принимать любые суда. Однако пока его экспортные возможности, по словам Ковтун, остаются неоцененными по праву.

Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры снижает привлекательность мурманских проектов для добывающих компаний. По мнению Марины Ковтун, эффективным стимулом для инвесторов на первоначальном этапе могло бы стать снижение суммы разового платежа за пользование недрами.

«Сегодня при расчете стартового платежа используется значение поправочного коэффициента развитости инфраструктуры региона. Для твердых полезных ископаемых на территории ряда регионов Севера коэффициент равно единице. Однако для Мурманской и Архангельской областей, а также республик Коми и Карелия установлено полуторное значение коэффициента. Необходимо снизить показатель для всех территорий», — предложила глава Мурманского региона.

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