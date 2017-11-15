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Путин одобрил строительство нового участка московского наземного метро

Экономика

Первые два проекта являются частью программы, реализация которой потребует пяти лет

Путин одобрил строительство нового участка московского наземного метро
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с Сергеем Собяниным и Олегом Белозёровым

Москва, 15 ноября 2017, 20:05 — REGNUM  Президент России Владимир Путин одобрил проект создания новой ветки наземного столичного метрополитена, которая свяжет радиальные железнодорожные направления в Москве, сообщает 15 ноября агентство RT.

«Очень хорошо, давайте начинать», — сказал Владимир Путин после ознакомления с проектом.

Проект представили российскому президенту глава РЖД Олег Белозёров и мэр Москвы Сергей Собянин. По информации агентства, этот проект является одним из двух, которые планируется реализовать в Москве за 2018 год.

Уточняется, что вся программа развития надземного метрополитена Москвы рассчитана на пять лет, и одобренные два первых проекта составляют не более 30% от неё.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября руководитель Стройкомплекса, заммэра столицы Марат Хуснуллин заявил, что в Москве разрабатывается план прокладки четырех новых линий метро.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще 4 линии метро планируют построить в Москве

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Строительство метрополитена
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