Госдума в два раза повысила налоги для игорного бизнеса

Москва, , 16:12 — REGNUM Правительственный закон, вводящий особую систему налогообложения для игорного бизнеса, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении на пленарном заседании 15 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По предложению правительства организаторы азартных игр, а также операторы лотерей будут признаваться налоговыми агентами. Таким образом, им придется удерживать налог со всех выигрышей, размером более 15 тыс. рублей. При этом автора инициативы установили минимум, который не подлежит налогообложению дохода в размере 4 тыс. рублей.

Сегодня такие нормы распространяются только на букмекерские конторы — граждане, которые выигрывают в лотереи или азартные игры, сами уплачивают подоходный налог.

В ходе работы над документом ко второму чтению профильный комитет добавил в него новую норму. Так, размер минимальной и максимальной ставки налога на игорный бизнес будет увеличен в два раза. Исходя из размера этого показателя, субъекты РФ устанавливают конкретный уровень ставки по налогам в своем регионе. Соответственно, они также вырастут минимум в два раза.