Названа сумма инвестиций в филиал «Сколково» в Петербурге

Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Инвестиции в филиал инновационного центра «Сколково» в Санкт-Петербурге могут составить 23 млрд рублей. Об этом 15 ноября сообщил в своем канале в Telegram вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Чиновник отметил, что может только приветствовать такие вложения в проект, поскольку в город придут деньги на его реализацию.

«Любой федеральный проект — это инвестиции. А разве мы можем возражать против инвестиций, тем более, когда городу решили подарить 23 млрд рублей? Поэтому я двумя руками за эту инициативу. Пусть в Петербурге будет свое «Сколково», — написал Игорь Албин.

Как сообщало ИА REGNUM, филиал инновационного центра разместится на площадке завода «Ленполиграфмаш» в Петроградском районе, где есть необходимая инфраструктура и где уже функционирует технопарк. Расходы по организации филиала будет нести сам фонд «Сколково», власти Петербурга оказывают организационную поддержку.

В Смольном заявляют о том, что резидентами «Сколково» уже являются 170 петербургских компаний, у многих городских предприятий есть интерес к инструментам «Сколково», но они не хотят или не могут переезжать в Москву.

Дополнительным преимуществом петербургской площадки может быть ее расположение в черте города, в отличие от московского инновационного центра.

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