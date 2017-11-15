Япония и ЕС близки к соглашению о свободной торговле

Токио, , 08:46 — REGNUM Соглашение о свободной торговле между Японией и Европейским союзом может быть подписано до конца 2017 года. Об этом 15 ноября сообщает агентство Kyodo.

Стороны работали над положениями договора несколько лет. В настоящее время практически урегулированы оставшиеся вопросы в сфере инвестиций.

Так, в 2011 году в Брюсселе было объявлено о запуске процедуры соответствующих консультаций. Весной 2013 года прошел первый раунд переговоров.

Японскую сторону больше всего интересует отмена пошлин на ввоз в европейский регион автомобилей и электроники. Сейчас пошлины составляют 10% и 14% соответственно.

Свой интерес преследует и Брюссель. Эксперты отмечают, что соглашение о свободной торговле может привести к росту на 30% экспорта европейской продукции в Японию. Евросоюз ждет упразднения текущего запрета на получение иностранными компаниями японских госзаказов.

Кроме того, страны ЕС заинтересованы в отмене пошлин на ввоз в Японию продуктов питания, таких как сыр, вино и макаронные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне мирового финансового кризиса в законодательстве крупнейших экономик мира выросла доля протекционистских мер. Эксперты Всемирного банка и фондов Heritage и Global Trade Alert насчитали по меньшей мере 7 тыс. подобных норм, принятых в 60 странах, включая США. Торговые ограничения обходятся мировому сообществу примерно в $400 млрд.

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