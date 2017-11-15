Почти миллиард добавили: бюджет Татарии-2018 ждут поправки

Казань, , 08:19 — REGNUM Расходная и доходная части республиканского бюджета на 2018 год ко второму чтению законопроекта вырастут почти на 1 млрд рублей. Проект бюджета Татарии на следующий год откорректировали в преддверии сессии Госсовета, которая намечена на 22 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поправками предложено увеличить прогнозируемый объём доходов с 196,405 до 197,276 млрд рублей, а расходов — с 199,064 до 199,935 млрд рублей. Размер дефицита останется на прежнем уровне — более 2,658 млрд рублей. Автор изменений — кабинет министров РТ, который объяснил предлагаемые поправки уточнением остатков средств на счетах, корректировкой налоговых доходов и увеличением размера безвозмездной помощи федерального бюджета.

К примеру, объём бюджетных ассигнований дорожного фонда республики на 2018 год решено увеличить с 11,786 до 14,388 млрд рублей. Размер межбюджетных трансфертов из федерального бюджета также увеличен с 12,319 до 13,173 млрд рублей. От Фонда развития моногородов вместо ранее запланированных 69,844 млн рублей поступит 213,96 млн рублей.

Напомним, на 2017 год размер безвозмездных поступлений из Фонда в республику запланирован на уровне 611,656 млн рублей. 8 ноября наблюдательный совет организации одобрил предоставление 335 млн рублей моногороду Нижнекамску. На эти средства и дополнительные 17 млн рублей из бюджета республики в будущем промышленном парке города будут возведены инфраструктурные объекты и часть дорог. Промпарк позволит создать к 2020 году 262 рабочих места. Объём инвестиций в него превышает 1 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 90% всех расходных обязательств бюджета Татарии на 2018 год распределены по свыше 30 государственным программам. Почти треть расходов запланирована на образование — 55,183 млрд рублей. По этой строке наблюдается увеличение финансирования с 44,557 млрд рублей в 2017 году.

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