Переводы от мигрантов превысили доходы бюджета Киргизии на 26 млрд рублей

Бишкек, , 16:24 — REGNUM За 9 месяцев 2017 года киргизстанские трудовые мигранты перечислили на родину посредством различных систем денежных переводов $1 млрд 840 млн (108,89 млрд рублей). Об этом сообщило ИА «Knews» со ссылкой на данные Нацбанка Киргизии.

При этом 98,1% от общей суммы поступивших из-за рубежа денежных переводов или $1 млрд 805 млн (106,82 млрд рублей) были отправлены киргизстанцами, работающими в России.

Между тем, суммарные доходы бюджета Киргизской Республики в январе — сентябре текущего года составили 97 млрд 880 млн сомов (около 82,95 млрд рублей). Таким образом, этот показатель оказался ниже суммы переведенных мигрантами денег на 25,94 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году киргизстанские трудовые мигранты, численность которых за рубежом насчитывает до 1,2 млн человек, перечислили в Киргизии через системы денежных переводов свыше $1,99 млрд (117,77 млрд рублей по текущему курсу) или 33% от ВВП.

Отметим, в конце октября 2017 года Всемирный банк назвал Киргизию лидером Средней Азии и Европы соотношению сумм пересылаемых киргизстанцами из-за рубежа денег к объему валового внутреннего продукта страны. По итогам текущего года этот показатель прогнозируется на уровне 37,1%.Всего в России по различным оценкам трудится от 500 тысяч до одного миллиона граждан Киргизии.