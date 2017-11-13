Бюджет Самарской области: спад инвестиций и доходов населения

Самара, , 16:36 — REGNUM В Самарской области на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике губернской думы рекомендован к принятию в первом чтении бюджет на 2018 год. Как заявил врио министра управления финансами региона Андрей Прямилов, без учета поступлений из федерального бюджета доходы запланированы в размере 129,59 млрд рублей, расходы — 128,99 млрд, профицит — 594 млн рублей, передает ИА REGNUM.

По словам Прямилова, традиционно основными источниками доходов являются налоги на прибыль и налог на доходы физических лиц. Пополнение областной казны за счет налоговых и неналоговых поступлений составит 65%, еще 14% и 12% — соответственно обеспечат акцизы и налог на имущество организаций.

На исполнение майских указов президента РФ в части увеличения зарплат отдельным категориям работников запланировано 25 млрд рублей, на подготовку к чемпионату мира по футболу — почти 6 млрд рублей. На соцсферу предусмотрено 89,4 млрд рублей (69,3% расходов), на образование — 34,3 млрд рублей, здравоохранение — 10,6 млрд.

На обслуживание госдолга региона заложено 4,7 млрд рублей, а на его погашение — 24,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на думских слушаниях 9 ноября об итогах социально-экономического развития Самарской области с января по август 2017 года председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Габибулла Хасаев призвал к «предельно откровенному разговору». По его словам, Самарская область по динамике большинства ключевых индикаторов отстает от средних значений по России. Так, объем инвестиций в основной капитал в 2007 году вырос на 128,7% (по сравнению с 2006 годом). И с тех пор эта планка не была превышена. А последние три года наблюдается спад. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал ожидается в объеме 78,3% от уровня 2014 года.

Обращая внимание на то, что инвестиционная динамика тесно связана с показателями доходов и потребительской активностью населения, Хасаев констатировал, что в регионе «падает и то и другое». В частности, четвертый год подряд при номинальном росте наблюдается снижение реально предполагаемых доходов населения. Кроме того, по данным Самарастата, ежегодно сокращается число организаций, ведущих инновационную деятельность. В 2010 году доля организаций, ведущих инновационную деятельность, составляла 12%, в 2017 — 5%, а общая доля организаций, внедряющих технологические инновации, составляет всего 4,7%.

Замминистра экономического развития, инвестиций и торговли области Любовь Иванова заявила, что «в целом 2017 год показывает — оживление Самарской области налицо, однако темпов изменений недостаточно». По ее данным, за 9 месяцев налоговые поступления от малого и среднего бизнеса увеличились на 12,5%. Однако общий объем инвестиций по итогам текущего года составил 253 млрд рублей, что на 5,5% ниже уровня 2016 года.

Иванова констатировала, что, несмотря на замедление динамики роста потребительских цен на товары и услуги и рост зарплаты, как в номинальном, так и в реальном выражении, в регионе остается актуальной проблема снижения реальных денежных доходов населения и, как следствие, низкой потребительской активности.

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