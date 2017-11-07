Поднять продажи алкоголя в Самарской области: Азаров предложил консенсус

Самара, , 16:48 — REGNUM Врио самарского губернатора Дмитрий Азаров предложил отложить принятие губернской думой законопроекта о снятия действующих региональных ограничений на продажу алкоголя с 10:00 до 22:00 и установить федеральные ограничения — с 23:00 до 8:00. Как сообщало ИА REGNUM, активно продвигает законопроект алкогольное лобби, при этом в партии власти нет единого мнения по этому вопросу.

Азаров завил, что необходимо найти консенсусное решение по этому вопросу, поскольку в рядах депутатов Самарской губернской думы мнения разделились.

«На мой взгляд, в обществе нет единого подхода, поэтому не стоит торопиться. Давайте отложим закон, еще раз подумаем, объясним людям, услышим мнение жителей и примем решение, которое будет поддержано обществом. Мнение людей по этому вопросу должно быть определяющим, как, впрочем, и во всем вопросам, которые не имеют однозначной оценки», — обозначил свою позицию Азаров.

Врио главы региона сослался на неизвестный, но уже проведенный соцопрос, который, по его словам, показал, что «чуть больше людей против, чтобы крепкий алкоголь продавался с 8 утра, и их можно понять», как и руководителей предприятий, имеющих такую же позицию.

«С другой стороны, большинство людей поддерживает увеличение часов продажи в воскресное время», — отметил Азаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской губернской думе прошли слушания законопроекта «О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области» (в части уточнения отдельных положений по региональным ограничениям)». Инициировал законопроект глава минэкономразвития региона Александр Кобенко, который исполнил волю уволенного губернатора Николая Меркушкина. Главный аргумент алкогольного лобби, которое поддерживают спикер областного парламента Виктор Сазонов и депутат Вячеслав Малеев, — дополнительные три часа продажи спиртного принесут в бюджет дополнительно 200 млн рублей.

В числе активных противников законопроекта депутаты губернской думы Михаил Матвеев, Валерий Троян, Габибулла Хасаев, а также региональное ГУ МВД. По словам Матвеева, принимаемые государством меры по противодействию алкоголизации населения, в том числе на региональном уровне, способствовали сокращению потребление алкоголя с 18 до 11 литров на жителя России в год, в Самарском регионе — до 13,2 литров. Полиция обращает внимание на сокращение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По данным ВЦИОМ, 64% жителей России поддерживают ужесточение ограничений в сфере продажи алкоголя.

Напомним, в Самарской области с 2011 года розничная продажа алкоголя разрешена с 10:00 до 22:00, а в воскресенье — до 17:00. Алкоголь запрещено продавать несколько дней в году, когда отмечается День российского студенчества (25 января), Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), Международный день студентов (17 ноября).

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