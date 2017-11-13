Комитет Госдумы одобрил выделение Чечне 17 млрд рублей дотаций

Грозный, , 15:53 — REGNUM На сбалансированность бюджета в 2018 году Чеченской Республике могут выделить 17,081 млрд рублей. Такую сумму одобрил комитет Государственной Думы по бюджету и налогам. Поправку к бюджету, в которой оговаривается выделение денежных средств, предложило на рассмотрение парламентариев правительство РФ.

Дотации будут направлены в республику в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» и подпрограммы «Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов», передает ЧГТРК «Грозный». Рассмотрение проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019—2020 годов во втором чтении состоится уже 17 ноября.

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Напомним, ранее сообщалось, что на выравнивание бюджетной обеспеченности Чечне было выделено из федерального бюджета 27 млрд рублей. Таким образом, в случае одобрения депутатами Госдумы нынешней субсидии, регион получит в 2018 году около 34 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Чечня вошла в число трех субъектов России, которым правительство РФ предложило выделить в 2018 году «именные» дотации. Кроме нее субсидии на выравнивание бюджетов получат также Крым и Севастополь. В 2017 году Чечня также получала такие «особые» дотации в размере 17,3 млрд рублей. Всего в 2017 году Чечне было выделено более 40 млрд рублей дотаций.