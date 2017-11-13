Бензин в Поволжье за неделю подорожал на 2,6%: данные по регионам

Нижний Новгород, , 09:25 — REGNUM В Приволжском федеральном округе стоимость автомобильного бензина на 7 ноября по сравнению с сентябрем подорожала на 2,64%. Дороже всего бензин, в том числе практически по всем основным маркам, был в Кирове. Дешевле всего расходы обходятся автомобилистам Уфы. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Приволжском федеральном округе стоимость автомобильного бензина по состоянию на 7 ноября 2017 года составила 37,97 рублей за 1 литр (в РФ — 38,37 рублей). Это на 10 копеек (или на 2,64%) дороже, чем было по итогам сентября. В целом в России стоимость бензина выросла на 8 копеек (или на 2,1%).

В города-столицах регионов Поволжья самый дорогой бензин был в Кирове (38,53 рубля), затем идут Самара (38,5 рубля) и Пермь (38,45 рублей). Самый дешёвый бензин зарегистрирован в Уфе (36,96 рублей), Саранске (37,42 рубля) и Пензе (37,49 рублей).

В том числе стоимость бензина марки А-76 в Поволжье в среднем составила 34,62 рубля (в РФ — 34,84 рубля). Максимальные цены сложились в Кирове (36 рублей) и Оренбурге (35,2 рубля), минимальные — в Саратове (34,2 рубля). Стоимость бензина марки АИ-92 (АИ-93 и выше) в Приволжском федеральном округе в среднем составила на 7 ноября 36,87 рублей (в РФ — 40,34 рубля), в том числе самый дорогой бензин зафиксирован в Кирове (37,76 рублей), самый дешёвый — в Уфе (36,17 рублей). Средняя цена АИ-95 в Поволжье отмечена на уровне 39,92 рубля (в РФ — 38,67 рублей): наиболее высокие цены сложились в Самаре (40,29 рублей) и Чебоксарах (40,23 рубля), минимальная стоимость зарегистрирована в Уфе (39,34 рубля).

Стоимость дизельного топлива в округе, по последним данным, в среднем составил 38,07 рублей (в РФ — 38,67 рублей). Максимальная стоимость дизтоплива отмечена в Перми (39,49 рублей) и Кирове (39,46 рублей), минимальная — в Самаре (37,09 рублей).

Данные Росстата на 7 ноября 2017 г. (рублей за литр)