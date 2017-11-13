Южная Корея и КНР инвестируют в аукционный дом Приморья 1,1 млрд рублей

Владивосток, , 03:36 — REGNUM В Приморском крае в рамках реализации проекта по созданию рыбопромышленного комплекса будет организован аукционный дом. Инвесторы готовы направить 1,1 млрд рублей. Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи врио губернатора Андрея Тарасенко и замглавы Росрыболовства Петра Савчука, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Савчука, аукционный дом позволит привлечь в Приморье огромное число иностранных партнёров, кроме того, богатые рыбные ресурсы региона будут использованы эффективно и с максимальной отдачей.

«Приморский край готов выступить оператором аукционного дома, — отметил Тарасенко. — В этом случае доля региона должна составлять 30%».

Южнокорейская компания DNG global Co. Ltd готова инвестировать в создание аукционного дома 100 млн рублей, Банк развития Китая — ещё 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Росрыболовства Пётр Савчук 10 ноября заявил, что в России будут изменены правила рыболовства. Дополнительные меры необходимы, чтобы удержать вылов лосося на Дальнем Востоке на уровне в 200−250 тыс. тонн в год.