Воскресенье, 12 Ноября 2017 года
19:03:52 МСК

Россия и ОАЭ могут разработать гражданский самолет на базе МС-21

Экономика

«Пожеланий у них очень много»

Дубай, ОАЭ, 12 ноября 2017, 18:39 — REGNUM  Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ведут переговоры о создании совместного пассажирского самолета на базе МС-21. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в ходе авиасалона Dubai Airshow 2017.

«Они (представители ОАЭ) хотят вместе с нами и транспортный большой самолет создавать, и пассажирский на базе МС-21−400, — сказал Чемезов. — Пожеланий у них очень много».

Гендиректор госкорпорации «Ростех» добавил, что для совместного создания самолета на базе МС-21 в ближайшее время будет создана рабочая группа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на выставке IDEX-2017 заявил, что российские истребители Су-35, которые считаются одними из самых лучших в мире, заинтересовали ОАЭ.

Читайте также: Власти ОАЭ могут купить партию истребителей Су-35

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить