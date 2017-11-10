Внедрение онлайн-касс для МСБ — в фокусе внимания «Единой России»

Москва, , 23:57 — REGNUM Предпринимательская платформа партии «Единая Россия» планирует продолжить мониторинг внедрения контрольно-кассовой техники в регионах и в случае выявления проблем у малого бизнеса будет настаивать на тех рекомендациях, которые были сформированы ранее.

Об этом заявил руководитель мониторинговой группы Предпринимательской платформы «Единой России» по внедрению онлайн-касс Дмитрий Сазонов, комментируя принятие Госдумой во втором чтении изменений в федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники» и часть 2 Налогового кодекса РФ.

Он напомнил, что Предпринимательская платформа партии «Единая России» с весны занималась решением этой проблемы и провела мониторинг внедрения онлайн-касс в регионах, в котором приняло участие больше пяти тысяч предпринимателей.

В ходе опроса были выявлены проблемы, мешающие проведению реформы, в частности, дефицит и большие очереди на контрольно-кассовую технику, недостаточный объем производимой авторизованной техники и отсутствие возможности подключения к интернету в части населенных пунктов.

Дмитрий Сазонов пояснил, что рассматриваемый законопроект предусматривает перенос сроков вступления нормы в силу — с 1 июля 2017 года на 1 июля 2019 года.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, которые осуществляют торговлю с использованием автоматов, согласно проекту документа, будут обязаны применять ККТ.

«Это тоже необходимо будет мониторить, поскольку в этой сфере находится большой объем малого бизнеса. Около 2 млн. 100 тысяч предпринимателей, которые не имеют своих работников. В том числе в сфере торговли малый бизнес настаивает на том, что необходимо этим предпринимателям дать отсрочку по принятию закона», — отметил парламентарий.

«Я думаю, что после мониторинга Предпринимательская платформа Партии даст свои рекомендации», — добавил он.

Дмитрий Сазонов сообщил, что рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 15 ноября.

«Это очень важно, чтобы законопроект скорее вступил в силу, так как это было в рамках поручения президента», — отметил он.

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин высказался о возможности сдвинуть на год обязательные сроки по внедрению новой кассовой техники для малых и средних предпринимателей, поскольку темпы, заложенные в законе, не могут выдерживать ни бизнес, ни производители. В итоге это ведет к рискам срыва поставок кассовых аппаратов и очередям на них.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Предпринимательская платформа «Единой России» неоднократно обращала внимание на изменение сроков внедрения контрольно-кассовых аппаратов (ККТ).

В частности, был проведен мониторинг внедрения ККТ в регионах, и выявлен ряд проблем, мешающих проведению реформы.

Как следствие, представители Предпринимательской платформы «Единой России» направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой подготовить письмо, освобождающее добросовестных предпринимателей от административной ответственности за неприменение онлайн-касс по не зависящим от них причинам.