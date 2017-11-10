Число желающих поселиться в Костромской области растет

Кострома, , 19:53 — REGNUM Костромская область получит дополнительно почти миллион рублей из федерального бюджета на реализацию программы содействия добровольному переселению соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Костромской области.

С учетом прибавки общий объем финансирования программы на 2017 год составит 2,37 млн рублей (Постановление Администрации Костромской области от 10 апреля 2017 года предполагало затраты в размере 1,385 млн рублей — прим ИА REGNUM ).

Увеличение субсидий связано с ростом числа соотечественников, которые из-за рубежа хотят переехать жить в Костромскую область. План приема переселенцев увеличен с 360 до 500 человек (из них 250 — участники программы, а 250 — члены их семей).

ИА REGNUM напоминает, что в первом полугодии 2017 года в регион приехали жить и работать 364 человека. Многие из них уже трудоустроились, так как имеют востребованные специальности: врач, преподаватель, инженер, техник, штукатур-маляр, слесарь и другие.

Отметим, что на выплату социальной поддержки участникам программы в 2017 году (по 15 000 рублей единовременно) ушло 5,8 млн рублей. Упрощения условий участия в региональной программе позволило сократить процент отказов на 63%. Всего с начала 2013 года по программе добровольного переселения соотечественников в регион прибыли более 3 тысяч квалифицированных кадров. Программа содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников, проживающих за рубежом, рассчитана на 2013−2018 годы. Таким образом руководство области пытается привлечь в регион квалифицированных сотрудников.

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