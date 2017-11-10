Законопроект о санации страховщиков внесен в Госдуму

Москва, , 16:48 — REGNUM Законопроект, предполагающий введение в РФ процедуры санации для страховых организаций, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Авторы законопроекта отмечают, что страховые организации сегодня нуждаются в процедуре санации, аналогично существующей для банков. Это поможет страховщикам избежать банкротства.

Санацию для страховых организаций предлагается сделать такой же, как и для банков. Так, в частности, авторы законопроекта предлагают создать Фонд консолидации страхового сектора, который будет сформирован из специально выделенных средств Центробанка РФ. Предполагается, что управляющая компания такого фонда будет проводить меры, которые предупредят банкротство страховых организаций.

При этом сам Центробанк получит полномочия по оценке активов и пассивов страховых компаний. Решение о санации также будет принимать ЦБ, если увидит в работе страховой организации признаки неустойчивого финансового положения. ЦБ также может отказать компании в санации и приостановить лицензию страховщика, а также вправе ограничивать проведение сделок, связанных с отчуждением имущества страховой организации.

Если же регулятор принимает решение о проведение санации страховой организации, то он получает право назначать ее временную администрацию. Она должна будет в течение трех месяцев удовлетворение требования кредиторов, согласно утвержденному ЦБ плану.

«Оказание Банком России финансовой помощи страховой организации предполагается проводить путем восстановления ее капитала до соблюдения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховой организации», — уточняют авторы законопроекта.

Для этих целей Центробанк сможет приобретать целей не менее 75% акций страховой организации, в отношении которых проводится процедура санации. Как подчеркивают авторы законопроекта, после докапитализации страховой организации за счет средств ЦБ, требования к достаточности капитала должны соблюдаться. Процедура санации страховой организации будет считаться завершенной после продажи акций организации новому владельцу.

«Представляется, что введение процедуры санации позволит предупредить банкротство страховых организаций, обеспечить непрерывность деятельности санируемой страховой организации, включая процесс осуществления обязательств (выплат), обеспечить защиту средств страхователей, выгодоприобретателей, иных заинтересованных лиц», — отмечают авторы законопроекта.