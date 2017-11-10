ВВП Киргизии вырос на 3,9%, инфляция – на 2%

Бишкек, , 11:40 — REGNUM В январе — октябре 2017 года рост экономики Киргизии составил 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом заявил зампредседателя национального статистического комитета Баисбек Касымбеков на пресс-конференции.

При этом объем валового внутреннего продукта за истекшие 10 месяцев достиг 383 млрд сомов (327,35 млрд рублей). А без учета предприятий по разработке крупнейшего в республике золоторудного месторождения «Кумтор» рост ВВП составил 3,5%.

По словам чиновника, в указанный период наибольший вклад в экономику Киргизии был сделан сферой услуг — 48% от общего объема ВВП. Затем следуют сфера промышленности — свыше 18%, сельскохозяйственная отрасль — 16% и сфера строительства — 7%.

«Объем промышленной продукции за данный период составил 179 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 13,7%», — уточнил представитель нацстаткома.

Также Баисбек Касымбеков сообщил о том, что уровень инфляции в потребительском секторе в январе — октябре 2017 года составил в среднем 2%. При этом в Ошской области прирост потребительских цен достигал 6,3%, а в Чуйской области — лишь 0,9%.

«В наибольшей мере возросли цены и тарифы на табачные изделия — на 21% и услуги — на 6,4%. Стоимость продуктов питания выросла на 0,6%, непродовольственных товаров — на 1,5%. Заметное снижение цен зафиксировано лишь на алкогольные напитки — минус 3,7%», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году экономика Киргизии выросла на 3,8%, а объем валового внутреннего продукта этой среднеазиатской страны составил 458 млрд сомов (более 391,45 млрд рублей по текущему курсу). Инфляция в этот период, по официальным данным, снизилась на 0,5%.

Отметим, что согласно прогнозам правительства, реальный рост экономики Киргизской Республики по итогам 2017 года должен будет составить 3,5%, а объем ВВП — около493,85 млрд сомов (422,09 млрд рублей по текущему курсу).

Аналитики Международного валютного фонда недавно пересмотрели свое мнение о ситуации в экономике Киргизии в свете ее политико-экономического противостояния с соседним Казахстаном, снизив прогнозные показатели роста ВВП Киргизской Республики по итогам 2017 года с 3,5% до 3,2%. Инфляция, считают они, в этот период не превысит 3%.