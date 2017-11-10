Госдума отменила налог на передачу имущества ОЭЗ государству

Москва, , 10:42 — REGNUM Правительственный закон, освобождающий от налогов передачу имущества особых экономических зон (ОЭЗ) государству, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Речь идет о передаче имущества госкомпаний-создателей ОЭЗ региональным органам госвласти, которые будут управлять этим имуществом. Передача может происходить как на безвозмездной основе, так и путем передачи имущества в собственность управляющих компаний с последующей передачей акций таких компаний. Но при этом, в обоих случаях возникает техническая необходимость уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС).

Принятый закон отменяет это нормы: теперь передача региональным и местным властям имущества управляющих компаний ОЭЗ не будет облагаться налогом. Кроме того, уже принятый к вычету НДС можно будет не восстанавливать, чтобы не увеличивать нагрузку на федеральный бюджет.