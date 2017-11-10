В свободном порту Ванино построят современный терминал по перевалке СУГ

Хабаровск, , 09:09 — REGNUM АО «Прайм» построит в СВП Ванино специализированный комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов. Инвестор, ставший резидентом свободного порта, намерен вложить в проект 30 млрд рублей, создать 200 новых рабочих мест и уделить особое внимание экологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Работы по созданию терминала по перегрузке СУГ уже начались. Портовый комплекс разместится на мысе Токи в северной части бухты Мучке морского порта Ванино. Согласно проекту, сжиженный газ в Ванино будут доставлять по железной дороге в специальных цистернах. Разгрузка СУГ будет производиться с помощью железнодорожной сливной эстакады и отправляться на склады временного хранения и на причальные погрузочные машины для налива в морские суда — газовозы.

Проект АО «Прайм» официально признан правительством Хабаровского края масштабным инвестиционным. Мощность будущего терминала — 2 млн тонн в год.

Новые высокотехнологичные рабочие места будут обеспечены заработной платой уровня выше, чем в среднем по России — таково публичное обещание компании.

Особое внимание в АО «Прайм» уделили экологии. Для изучения возможных экологических рисков компания привлекла ведущих российских специалистов в сфере экологии моря — фонд «Чистые моря». Проведенные исследования позволили экологам разработать эффективную программу природоохранных мероприятий.

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По расчетам проектной группы, строительство терминала должно завершится в 2020 году, а ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Генеральный проектировщик нового порта — ООО «Морстройтехнологии» разработало инженерные решения, позволяющие обеспечить промышленную безопасность на всех уровнях реализации проекта.

В компании сразу заявили, что пришли в СПВ Ванино всерьёз и надолго. Еще до начала строительства АО «Прайм» выделило на социально-экономическое развитие Ванино 12 млн рублей. Средства пошли на ремонт образовательных и культурных учреждений. В дальнейшем инвестор планирует поддерживать многопрофильную систему образования в порто-франко — для подготовки профессиональных кадров на месте.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне Восточного экономического форума — 2017, прошедшего в сентябре во Владивостоке, эксперты критиковали Минвостокразвития за вялотекущую реализацию портовых проектов в ДФО. В частности, аналитики ПортНьюс провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что, несмотря на презентуемые от ВЭФ к ВЭФ портовые проекты, на Дальнем Востоке существует всего три специализированных портовых комплекса. Один из них построен «с нуля» компанией СУЭК в СПВ Ванино, им управляет АО «Дальтрансуголь», 100% «дочка» СУЭК. Проект не имеет отношения к свободному порту, компания не является резидентом, порт построен за 100% частные вложения, без копейки бюджетных денег.

Еще два терминала есть в Приморье — Восточный и Посьет.

В ходе ВЭФ глава государства Владимир Путин вполне конкретно дал понять, что темпы развития ДФО необходимо ускорить.

Еще накануне форума, в августе, выступая в Калининграде, президент подчеркнул:

«России необходимо строить специализированные морские порты, оснащенные самыми передовыми технологиями».

Слова Путина относились не только к Северо-Западу, но касались всех морских регионов России.

После ВЭФ ситуация со строительством новых специализированных морских портов несколько оживилась.

В Хабаровском крае, в СПВ Ванино, РУСАЛ заявил о строительстве нового специализированного портового комплекса по перегрузке глинозема. Компания уже провела в Ванино предпроектные слушания и получила одобрение общественности.

Еще один портовый комплекс по перегрузке СУГ намерена построить в Советской Гавани Хабаровского края компания Ремсталь. В настоящее время ведутся проектные работы. Начало строительства запланировано на 2018 год.

В режиме ожидания вот уже несколько лет крупный проект — строительство морского угольного комплекса ООО «Дальневосточный Ванинский Порт», дочерней структуры ТЭПК Руслана Байсарова. Проект масштабный, увязан с развитием Элегестского угольного месторождения в Тыве, строительством ГОК и железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино и морского терминала в Ванино. Компания прошла все общественные слушания, проект готов. Данных о начале строительных работ пока нет.