Для участия в олимпиаде «Я — профессионал!» подано уже более 15 тыс. заявок

Москва, , 11:02 — REGNUM За два первых дня официальной регистрации для участия в олимпиаде «Я — профессионал» число заявок по 27 направлениям уже превысило 15 тысяч. Интерес к олимпиаде демонстрируют не только потенциальные участники, но и известные интеллектуалы. Так, магистр игры «Что? Где? Когда?» Максим Поташев принял участие в рэп-баттле со студентом из Рязани Валерием Радзиловым.

Обладатель четырех хрустальных сов в рэп-диалоге со студентом доказывает, что сделать себя и самостоятельно прийти к успеху — реально.

Зарегистрироваться для участия в олимпиаде «Я — профессионал» можно на сайте: https://yandex.ru/profi/. Авторизованные участники получат доступ к демоверсиям тестов по всем направлениям олимпиады.

Задания рассчитаны, в первую очередь, на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета, а также магистратуры. Именно эти категории студентов поборются за призы: денежные премии, поступления в магистратуры и аспирантуры ведущих российских вузов с максимальным баллом, стажировки в государственных и частных компаниях-лидерах российской экономики и профили в закрытой базе «Молодые профессионалы», доступной рекрутерам крупнейших компаний.

Однако попробовать свои силы вне конкурса организаторы призывают всех желающих. Все участники по итогам олимпиады получат сертификаты, которые смогут использовать в своих портфолио. Студенты младших курсов, благодаря участию в проекте, получат представления о реальных требованиях работодателей. Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практикоориентированность. Задания составлены научными сотрудниками и профессионалами крупных государственных и частных компаний.

Активная регистрация на олимпиаду проходит с 7 ноября по 5 декабря. Олимпиада проводится в несколько этапов. Отборочный этап пройдет в начале декабря онлайн. Заключительный очный этап состоится 27−30 января. Имена победителей назовут с 19 февраля по 2 марта.

Еще одна возможность для участников олимпиады — посещение зимних школ в феврале. На них организаторы пригласят студентов, которые покажут высокие результаты на первом этапе и пройдут дополнительный отбор. Участников зимних школ ожидает насыщенная образовательная программа — лекции и мастер-классы от ведущих российских экспертов в различных профессиональных областях. Участники узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс», партнер — группа компаний «Просвещение».

Олимпиада «Я — профессионал» — часть открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Линейка проектов «Россия — страна возможностей» рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных Наставников. Они обеспечивают преемственность лучших управленческих практик и связь поколений.

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