Муниципалитеты Татарии назанимали у банков 4 млрд рублей

Казань, , 10:14 — REGNUM В отличие от госдолга Татарии, где нет доли коммерческих организаций, в муниципальном долге республики кредиты от банков составляют 4 млрд рублей. Если бюджетные долги региона будут реструктуризированы и соответствующие соглашения с федеральным бюджетом уже подписаны, то средства на реструктуризацию долгов местных бюджетов пока не заложены. Общая сумма муниципального долга в Татарии на 1 октября 2017 года составляет 29,1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Муниципальный долг региона на 25,1 млрд рублей состоит из бюджетных кредитов, но 4 млрд рублей — это коммерческие кредиты. Их объём с начала года снизился на 0,8 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая 8 ноября на заседании Совета Федерации председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о необходимости провести реструктуризацию задолженности и в отношении муниципальных бюджетов. Она добавила, что госдолг регионов снижается, а выраженной динамики по муниципальному долгу нет.

Татьяна Голикова предложила регионам предпринять аналогичные усилия по проведению таких же программ реструктуризации, как проводит Федерация, только уже по отношению к местным бюджетам. Эти меры она объяснила необходимостью не допустить ухудшения ситуации со сбалансированностью местных бюджетов, так как это негативно отражается на консолидированных бюджетах регионов.

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Напомним, Татария в числе регионов, где самый большой государственный долг. На 1 октября 2017 года он составил 93,38 млрд рублей (для сравнения, доход консолидированного бюджета региона на 2018 год — около 236,5 млрд рублей). Бюджетные кредиты из него — свыше 84,86 млрд рублей. Кредитов от коммерческих организации у республики нет. Остальная часть госдолга — это госгарантии, выданные РФ в иностранной валюте.

В конце октября 2017 года власти республики заключили шесть дополнительных соглашений с Минфином РФ о реструктуризации кредитов из бюджета. Их суммы превышает 24,379 млрд рублей.

Более того, выступая на сессии Госсовета РТ 26 октября 2017 года, представители минфина РТ выразили надежду, что и для 5,7 млрд рублей, которые остались не реструктуризированы, есть все шансы на реструктуризацию.

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