Владивосток, , 06:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом XXI века. Об этом говорится в статье Bloomberg, опубликованной в преддверии саммита АТЭС, сообщает ИА REGNUM.

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На сайте Кремля доступен русскоязычный вариант статьи. В нём говорится, что развитие Дальнего Востока является для России национальным приоритетом XXI века. В частности речь идёт о создании в макрорегионе территорий роста, об освоении природных богатств, развитии высокотехнологичных отраслей и так далее. При этом Владимир Путин выразил надежду, что к реализации этих проектов активней будут подключаться зарубежные партнёры.

Глава государства добавил, что власти настроены реализовать проект энергетического суперкольца, которое бы объединило Россию, КНР, Японию и Южную Корею, а также проект по строительству транспортного перехода между дальневосточным Сахалином и японским Хоккайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит АТЭС пройдёт в Дананге (Вьетнам) 10−11 ноября. Ожидается, что на полях форума состоится встреча Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.