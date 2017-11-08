Руденя: Приоритет в получении работы должен быть у местных кадров

Тверь, , 14:41 — REGNUM Поток трудовых мигрантов в Тверскую область существенно сократился — за девять месяцев 2017 года в Тверскую область прибыло на 14,8% меньше иностранных граждан, чем за тот же период прошлого года. В целом приток трудовых мигрантов снизился на 16,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 8 ноября. Такие показатели связаны, прежде всего, с мерами по регулированию миграционных процессов, принятыми на региональном уровне.

«Нельзя допускать конкуренции мигрантов с местными жителями за рабочие места. Речь идет не только об общей безопасности, но и возможностях для развития граждан, молодежи, трудоустройстве, в первую очередь, коренного населения. Для предпринимателей должно стать правилом отдавать приоритет при подборе кадров местным жителям», — считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В числе основных мер тверских властей — увеличение стоимости патента на работу для иностранных граждан. С начала 2017 года допуск к трудоустройству на территории региона для мигрантов стал стоить пять тысяч рублей, до этого стоимость составляла 3,5 тыс. рублей. В 2018 года стоимость патента снова увеличится — до 5 тыс. 194 рублей — по инициативе облправительства.

За январь-сентябрь этого года в регионе был выдан 13 тыс. 651 патент — это на 10% меньше, чем годом ранее. Но поступления в бюджет выросли на 17,6%, до 430 млн рублей. При этом все чаще местные жители работают там, где раньше работали иностранцы — в сфере строительства, торговле, сельском хозяйстве.

Также в Тверском регионе с начала года введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности. Кроме того, в апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал предложения Тверской области по ужесточению ответственности за фиктивную постановку на учет трудовых мигрантов.

В настоящее время ведется работа по созданию в регионе нового миграционного центра, где граждане иностранных государств, прибывшие на работу в регион, смогут получить все необходимые услуги от подачи документов до получения разрешений. Планируется, что это будет быстровозводимое модульное одноэтажное помещение, расположенное за пределами города. Центр будет рассчитан на 150−170 посещений в сутки.