В селах Тверской области установят 16 новых ФАПов – губернатор Руденя

Тверь, , 18:04 — REGNUM Финансирование государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2017 год увеличено более чем на 99,2 млн рублей. В общей сложности объем финансирования этой сферы составит более 10,5 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 7 ноября. Вопрос рассмотрели на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

«Дополнительные средства будут направлены на улучшение лекарственного обеспечения, а также закупку и установку 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности в 11 районах. Сегодня мы видим, что материально-техническая база учреждений здравоохранения, особенно в сельской местности, изношена. Мы приняли решение, что старые ФАПы будут заменены современными модульными конструкциями. Эти меры являются частью нашей общей комплексной работы по повышению качества жизни в Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

На развитие сети модульных ФАПов на территории Верхневолжья заложено 66,2 млн рублей из регионального бюджета.

В Кимрском и Старицком районах быстровозводимые конструкции уже установлены. В Зубцовском, Торжокском, Фировском, Бежецком, Бологовском, Нелидовском, Калининском, Конаковском и Лесном районах подготовлены площадки для их размещения.

Проект реализуется при участии ржевского предприятия «Электромеханика». Предусмотрена возможность установки четырех видов ФАПов: с жилым и нежилым модулем для территорий с численностью населения до и более 800 человек.

33 млн рублей по линии здравоохранения дополнительно предоставлены из федеральной казны. В частности, это позволит приобрести жизненно необходимые лекарства для людей с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, бронхиальной астмой.

Задача повысить эффективность контроля за рынком медикаментов для федеральных льготников поставлена президентом РФ Владимиром Путиным. В Тверской области в рамках этой работы необходимо обеспечить доступность льготных лекарств и эффективность системы их выдачи, считает Игорь Руденя.

Также по поручению главы региона в Тверской области расширяется сеть государственных аптек «Фармация». Планируется, что общее количество этих аптечных пунктов к концу 2017 года вырастет до 36, в том числе 26 будут осуществлять льготный отпуск медикаментов.

Кроме того, на территории Верхневолжья внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки.