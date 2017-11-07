Пресс-центр: «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях» Экономика Экспертная дискуссия, приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Москва, , 14:17 — REGNUM 10 ноября, в пятницу, в пресс-центре ИА REGNUM состоится экспертная дискуссия на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Участники обсудят следующие вопросы: от АТЭС в Дананге (Вьетнам) к АСЕАН в Маниле (Филиппины);

перспективы повышения статуса России в АСЕАН;

евразийский аспект: Вьетнам как связующее звено ЕАЭС-АСЕАН;

задачи АСЕАН в новых геополитических условиях: экономика, морской союз, борьба с терроризмом, ядерное разоружение;

нивелирование антироссийских санкций за счёт возможностей АСЕАН;

роль особой дружбы России и Вьетнама в формате АСЕАН. В мероприятии примут участие ведущие российские эксперты, дипломаты; администраторы, специализирующиеся на российско-азиатской тематике; руководители профильных общественных организаций, представители СМИ. На youtube-канале ИА REGNUM будет организована онлайн-трансляция события. Мероприятие организовано совместно Фондом поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» и ИА REGNUM. Начало мероприятия — 11:30. Регистрация гостей и участников с 11:00. Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж; вход в лифт слева от «Сыроварни»). Регистрация участников и аккредитация СМИ: c_m_s_r@mail.ru

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