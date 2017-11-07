Пресс-центр: «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях»

Москва, 7 ноября 2017, 14:17 — REGNUM 10 ноября, в пятницу, в пресс-центре ИА REGNUM состоится экспертная дискуссия на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Участники обсудят следующие вопросы:
- от АТЭС в Дананге (Вьетнам) к АСЕАН в Маниле (Филиппины);
- перспективы повышения статуса России в АСЕАН;
- евразийский аспект: Вьетнам как связующее звено ЕАЭС-АСЕАН;
- задачи АСЕАН в новых геополитических условиях: экономика, морской союз, борьба с терроризмом, ядерное разоружение;
- нивелирование антироссийских санкций за счёт возможностей АСЕАН;
- роль особой дружбы России и Вьетнама в формате АСЕАН.
В мероприятии примут участие ведущие российские эксперты, дипломаты; администраторы, специализирующиеся на российско-азиатской тематике; руководители профильных общественных организаций, представители СМИ.
На youtube-канале ИА REGNUM будет организована онлайн-трансляция события.
Мероприятие организовано совместно Фондом поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» и ИА REGNUM.
Начало мероприятия — 11:30.
Регистрация гостей и участников с 11:00.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж; вход в лифт слева от «Сыроварни»).
Регистрация участников и аккредитация СМИ:
- c_m_s_r@mail.ru
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