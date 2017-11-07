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Пресс-центр: «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях»

Экономика

Экспертная дискуссия, приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Москва, 7 ноября 2017, 14:17 — REGNUM  10 ноября, в пятницу, в пресс-центре ИА REGNUM состоится экспертная дискуссия на тему «Ресурс АСЕАН в новых геополитических условиях», приуроченная к 50-летию Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Участники обсудят следующие вопросы:

  • от АТЭС в Дананге (Вьетнам) к АСЕАН в Маниле (Филиппины);
  • перспективы повышения статуса России в АСЕАН;
  • евразийский аспект: Вьетнам как связующее звено ЕАЭС-АСЕАН;
  • задачи АСЕАН в новых геополитических условиях: экономика, морской союз, борьба с терроризмом, ядерное разоружение;
  • нивелирование антироссийских санкций за счёт возможностей АСЕАН;
  • роль особой дружбы России и Вьетнама в формате АСЕАН.

В мероприятии примут участие ведущие российские эксперты, дипломаты; администраторы, специализирующиеся на российско-азиатской тематике; руководители профильных общественных организаций, представители СМИ.

На youtube-канале ИА REGNUM будет организована онлайн-трансляция события.

Мероприятие организовано совместно Фондом поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» и ИА REGNUM.

Начало мероприятия — 11:30.

Регистрация гостей и участников с 11:00.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж; вход в лифт слева от «Сыроварни»).

Регистрация участников и аккредитация СМИ:

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