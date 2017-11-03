Банкроты в России стали моложе и нарастили долги

Москва, , 09:57 — REGNUM За два года действия закона о банкротстве физлиц потенциальные неплатежеспособные заемщики помолодели на 15 лет и нарастили долги. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Национальный центр банкротств.

Если раньше средний возраст банкрота составлял 37 лет и выше, то сейчас — от 22 лет. Кроме того, два года назад неплатежеспособные заемщики имели 1 — 2 кредита, сейчас их количество выросло до 3 — 4. Также стало больше долгов перед банками, нежели перед микрофинансовыми организациями.

Как отмечают эксперты, «омоложение» банкротов и увеличение количества их кредитов может привести к тому, что суд будет признавать граждан несостоятельными чаще, чем реструктурировать их долг. Вследствие этого ужесточатся требования к рискованным заемщикам.

«МФО, как и банки, перестанут кредитовать заемщиков «с улицы», отдавая предпочтение гражданам с хорошей кредитной историей. Компании, которые продолжат агрессивную политику кредитования, будут вынуждены покинуть рынок из-за убытков, связанных с невозвратами», — отметила юрист компании «Стрижак и партнеры» Анастасия Колдырева.

Напомним, закон о банкротстве физических лиц вступил в силу 1 октября 2015 года. С этого момента банкротами были признаны 34 тыс. человек, что составляет всего 5% от числа потенциально несостоятельных граждан.

Общая сумма задолженности жителей РФ, которые, согласно закону, могут объявить себя банкротами, на 1 сентября 2017 года составила 28,93 млрд рублей.

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