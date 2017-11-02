Гринмейл в России: Террор иностранных инвесторов над крупными корпорациями

Москва, , 23:11 — REGNUM Во многих крупнейших экономиках мира как государства, так и сами компании, уже научились противодействовать угрозе так называемого гринмейла — вида корпоративного шантажа, связанного с продажей миноритариями пакета акций фирме-эмитенту по значительно превышающим рыночный курс ценам. В развитых странах защите компаний от гринмейла способствуют как ограничения на законодательном уровне, так и сложившаяся в них корпоративная культура.

Однако в случае с Россией всё сложилось по-другому — для российской рыночной экономики явление гринмейла является не таким уж и давним, и поэтому как бизнес, так и государство ещё не успели выработать эффективные меры противодействия такому типу корпоративного шантажа. Тем не менее, гринмейл наносит огромным урон стране, и государству необходимо заняться этим вопросом как можно быстрее, чтобы избежать в дальнейшем больших негативных последствий. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявил генеральный директор Центра политической информации (ЦПИ) Алексей Мухин на пресс-конференции, посвященной презентации доклада Центра «Гринмейл в российских реалиях».

«Настал тот момент, когда необходимо подтолкнуть государство, законодателей и экспертное сообщество и формализовать этот процесс. Дать ему юридическое определение, возможно, внести некоторые законодательные изменения для того, чтобы локализовать и нейтрализовать действия нечистоплотных миноритариев», — заявил Мухин.

По его словам, специфика гринмейла состоит в том, что формально подобное агрессивное поведение миноритариев, если они действуют профессионально, не выходит за рамки закона, и поэтому у государства нет простого метода борьбы с такими недобросовестными акционерами.

И поскольку в России гринмейл до сих пор находится вне правового поля, отечественная экономика остаётся удобной площадкой для деятельности различного рода авантюристов, ориентированных на извлечение сомнительного краткосрочного дохода.

По словам экспертов Центра политической информации, для выработки эффективных мер противодействия гринмейлу российским законодателям следует обратить внимание на передовой опыт других государств.

«У нас существует несколько моделей работы с гринмейлом. Первая — американская модель, когда бизнес сам регулирует этот процесс. С другой стороны, есть британская модель, которая применяется и в азиатских странах — очень жёсткая модель, когда за всем следит государство. Мы предлагаем ввести русскую модель, которая могла бы сочетать всё лучшее, взятое из этих моделей, так как у нас бизнес сочетает в себе как «азиатские», так и «европейские» черты», — заявил Мухин.

США

Как пояснил ведущий аналитик ЦПИ Святослав Вольняков, в американском законодательстве чётко определены конкретные формы отстаивания прав миноритариев — это, в том числе, выкуп акций, взыскание убытков с контролирующего участника и принудительная выплата дивидендов.

Как только миноритарий выходит за рамки этих стандартных инструментов защиты собственных прав, он автоматически попадает в категорию гринмейлеров. В таком случае на финансовые операции, связанные с гринмейлом, накладывается налог в размере 50%.

Впрочем, понятие гринмейла также формализовано в американском праве: в частности, санкции применяются в том случае, если акционер требует выкупа акций ранее, чем через два года после их приобретения, а также если в течение этого срока он угрожал сделать публичное предложение своих акций или требует выкупа на неравных условиях с другими акционерами.

Тем не менее, американское бизнес-сообщество за длительное время выработало также и собственные методы борьбы с подобного рода шантажом, в связи с чем чаще ориентируется на самостоятельные меры.

Так, в американском праве есть понятие «оговорки против гринмейла», которая закрепляется в уставе организации и запрещает выкуп компанией собственных акций по завышенной цене в случае угрозы поглощения, выплаты дополнительных премий одному конкретному акционеру без согласия остальных держателей ценных бумаг.

Есть и другие меры — в том числе так называемые золотые парашюты, которые предусматривают крупные выплаты или бонусы топ-менеджменту компании в случае её захвата. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать издержки гринмейла неоправданно высокими и тем самым пресечь подобные попытки шантажа.

Великобритания и Азия

В британской и азиатской практике, в свою очередь, жёсткий контроль за рынком осуществляется со стороны государства. Соответствующие законы формируют рамки, в которых может проходить поглощение, и обеспечивает защиту интересов всех акционеров.

Так, например, в Великобритании законом запрещается владельцам публичных компаний предпринимать какие-либо меры для пресечения угрозы поглощения компании, если это решение не одобрено большинством акционеров.

С другой стороны, закон обеспечивает также достаточные условия для изучения обстоятельств поглощения всеми заинтересованными сторонами.

В случае нарушения положений законодательства, связанных с попытками гринмейла, нарушитель получает предупреждение. И хотя оно не влечёт за собой легальных последствий, такое предупреждение привлекает внимание широкой общественности и регулирующих органов.

Есть своя специфика и в регулировании гринмейла в Азии — так, например, в японской практике особый интерес для России может представлять тот факт, что многие гринмейлеры часто близки к различным преступным группировкам. При этом отличительной чертой их шантажа является то, как они, покупая малый пакет акций, получают доступ к корпоративным мероприятиям и срывают их до тех пор, пока не получали «отступные».

Основные положения по защите мажоритарных акционеров от таких недобросовестных держателей ценных бумаг были сформулированы в Законе о компаниях 2015 года, который фактически запрещает представителям компаний реагировать на требования гринмейлеров.

Россия

Практика же борьбы с гринмейлом в России, к сожалению, на данный момент заключается в основном в точечных поправках, которые не оказывают значительного влияния на позиции таких инвесторов, а зачастую просто наносят удар по всем миноритариям подряд, констатируют эксперты Центра политической информации.

До последнего времени зарубежный гринмейлер приобретал миноритарный пакет для того, чтобы иметь средства для шантажа — такой пакет гарантировал право на информацию и созыв совета акционеров, чем можно было создать и любые затрудняющие деятельность компании действия.

Однако в июле 2017 года был подписан закон, который ограничил доступ миноритарных акционеров к документам компании, владеющих менее 1% акций компании. Кроме того, в правовое поле было введено понятие «деловой цели» — подразумевается, что любое лицо, которое запрашивает какую-либо информацию о компании, должно чётко обозначить, зачем ему это нужно. Соответственно, по определённым критериям такому миноритарию в предоставлении информации может быть отказано.

Тем не менее, понятие деловой цели достаточно размыто, как и понятие «честной» деловой цели. Среди однозначных критериев эксперты выделили лишь запрет на аффилированность с конкурентами организации — в общем же случае необходимо, чтобы миноритарий не обладал какими-либо негативными намерениями против данной компании вообще. Однако, вообще говоря, это определяется не столько законодательством, сколько судом.

«В чём же особенность и отличия российской практики борьбы с гринмейлом? Юридического оформления гринмейла в российском правовом поле нету. Также нет такого термина, как корпоративный шантаж. Поэтому защищаться от него очень сложно», — констатировал ведущий аналитик ЦПИ Святослав Вольняков.

«Проблема в том, что данное законодательство не определяет понятия, что такое гринмейл, и поэтому жертвой этого закона становятся не только недобросовестные миноритарии, но и миноритарии, которые элементарно хотят вести честную деятельность, заинтересованы в развитии компании и для них просто очень важно получить какие-то документы, очень важно участвовать в управлении компанией», — подчеркнул он.

По словам генерального директора Центра политического информации Алексея Мухина, с 1990-ых годов по сегодняшний день гринмейл в России фактически развивается в абсолютно комфортной среде и за это время «оброс» множеством вариаций: как с точки зрения используемых инструментов, так и с точки зрения конечных целей.

Помимо классического вымогательства гринмейл в России используется также как способ овладения отдельными активами, инструмент недружественного поглощения и даже инструмент урегулирования внутрикорпоративных конфликтов. Часто гринмейл применяется в качестве метода блокирования какой-либо финансовой и инвестиционной деятельности компании — жертвой последнего вида гринмейла становятся фирмы, которые планируют выходит на IPO.

Однако общая особенность российского гринмейла заключается в том, очень часто такой вид шантажа направлен против крупных государственных корпораций. В итоге гринмейл бьёт непосредственно по инвестиционной привлекательности России в целом.

«Российская практика имеет целый ряд кейсов, когда корпоративный шантаж оказывал влияние не только на отдельные компании, но и на целые отрасли. Очень активное участие в этом принимали иностранные компании», — указал ведущий аналитик ЦПИ Святослав Вольняков.

Ключевую угрозу для крупнейших российских компаний создают именно иностранные инвесторы: в стремлении получить наибольший доход они атакуют прежде всего большие государственные корпорации. Российские же компании, занимающиеся гринмейлом, имеют гораздо меньшие ресурсы и возможности ухода от ответственности, и обычно занимаются такой деятельностью на региональном уровне — довольно часто в форме обычного рейдерства.

«Иностранцы очень любят использовать информационные формы борьбы, средства массовой информации за рубежом, чтобы показать, что Россия — страна, где это возможно», — указал Мухин, добавив, что в то же время такие недобросовестные инвесторы «используют волну текущей геополитической конъюнктуры, грамотно реагируя на действия правоохранительных органов».

Уже хорошо зная традиции российского бизнес-сообщества, российского чиновничества, такие инвесторы производят информационные удары, используют коррупционные связи и, конечно же, используют пресловутый административный ресурс. Зачастую имея доступ к инсайдерской информации, такие инвесторы «атакуют» компании в критический для них момент — например, когда фирма выходит на IPO. Как правило, в таком случае менеджмент компании принимает решение, что будет проще «откупиться», чем выводить конфликт в публичное поле и доводить дело до суда.

Среди наиболее ярких представителей, которые использовали инструменты гринмейла для извлечения дополнительных доходов, в контексте истории современной России обычно выделяют Фонд Hermitage Уильяма Браудера и действующего на данный момент в стране инвестора Prosperity Capital Management.

Наиболее впечатляющие случаи с участием этих фондов связаны с борьбой миноритарных структур в РАО «ЕЭС России», а также «Газпромом» — Фонд Hermitage неоднократно обвиняли в том, что он в обход законодательства продавал акции «Газпрома» иностранным инвесторам, но при этом умудрялся совершать успешные информационные атаки на Газпром, его менеджмент и партнёров компании.

«Фактически, речь идёт об иностранном вмешательстве в российское экономическое поле и захват этих позиций в этом поле. При этом новый «Браудер» может появиться в любой момент. Сейчас вместо Браудера есть Prosperity Capital и как эта история развернётся в дальнейшем, и что будет дальше, неизвестно. Хотелось бы иметь механизмы, которые превентивно защищают нас от подобного рода вещей», — добавил Мухин.

«Важно очень аккуратно регулировать эту сферу, не рубить с плеча, как принято, к сожалению, делать в российском законодательстве. Нужно создать систему сдержек и противовесов, чтобы практика гринмейла была лишена смысла в российских условиях — у нас есть отличные примеры и с Запада, и с Востока, которые мы можем перенять себе», — подчеркнул, в свою очередь, Святослав Вольняков.

Чтобы в дальнейшем успешно противостоять внешним и внутренним вызовам, российскому руководству придётся принимать все эти факторы во внимание и предпринимать действия конкретного характера, констатируют эксперты.

В частности, по словам аналитика ЦПИ Ивана Пятибратова, в России давно пора ввести законодательные ограничения для продажи акций, либо создавать такие условия, чтобы это стало просто невыгодно.

«Нам нужен свой механизм, который будет действовать и на уровне корпораций, и на уровне государственном. Но всё же в первую очередь влияние должно быть на уровне государственном. И ключевой негатив именно нашего законодательства — не в том, что оно где-то не дожимает или не борется с достаточной силой, а в том, что оно как будто бы борется вообще со всеми миноритариями, чего быть, конечно, не должно», — указал Пятибратов.

Эксперты полагают, что вполне жизнеспособным в этом отношении является американский механизм налогового ограничения гринмейлеров и, в частности, высокий налог на такие доходы.

«Здесь просто нужно чётко определить, что такое гринмейл, когда он начинается, и на самом-то деле элементарным средством борьбы с гринмейлерами в России было бы определение того, что такое гринмейл в законодательстве. Как только оно появляется, сразу понятно, с кем мы боремся и как. И мне кажется, бороться действительно лучшего всего налогами», — полагает Святослав Вольняков.