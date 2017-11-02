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Минпромторг поддержал продление нулевой пошлины на ввоз электромобилей

Экономика

Минэкономразвития выработает свою позицию до конца 2017 года

Москва, 2 ноября 2017, 20:46 — REGNUM  Министерство промышленности и торговли поддержало инициативу автопроизводителей о продлении действия нулевой импортной пошлины на электромобили. Об этом 2 ноября сообщает RNS со ссылкой на источник в Минпромторге.

По информации собеседника агентства, срок действия пошлины предлагается продлить ещё на один год.

В Минэкономразвития сообщили, что получили от Минпромторга соответствующее обращение, однако своей позиции по данному вопросу ведомство пока не сформулировало.

Отмечается, что МЭР планирует рассмотреть инициативу до конца 2017 года в рамках работы подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

Напомним, с 1 сентября 2017 года в странах ЕАЭС прекратили действовать введённые в июле 2016 года пониженные ставки на ввоз автомобилей с электродвигателями. Так, для легкового транспорта прежде бывшая нулевой ставка теперь составляет 17%, для грузовых автомобилей до пяти тонн — 15%.

В середине октября стало известно, что автопроизводители обратились в Минпромторг и Минэкономразвития с просьбой о продлении действия нулевой пошлины.

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Электромобили

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