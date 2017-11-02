Китай и Европу связал новый железнодорожный маршрут

Ухань, Китай, , 15:33 — REGNUM В китайском городе Ухань состоялась торжественная церемония, посвященная отправлению первого грузового состава по маршруту Ухань — Дурж. Поезд из Китая доставит во Францию почти 3,5 тыс. автомобильных двигателей, произведенных на совместном предприятии Dongfeng Peugeot Citroen Automobile.

Первым заказчиком выступил французский автомобильный концерн Groupe PSA. Всего за 18 дней состав преодолеет более 7 тыс. км, часть маршрута пролегает по территории Казахстана, России, Белоруссии, Польши и Германии, пишет «Жэньминь жибао».

Транспортировка грузов по суше практически в два раза быстрее доставки аналогичных грузов морским транспортом. В 2012 году первый железнодорожный маршрут связал китайский Ухань с Европой. На сегодняшний день еженедельно в Европу из Уханя отправляются 16 грузовых составов. С начала 2017 года в общей сложности более 25 тыс. контейнеров были доставлены в Европу из Уханя.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти КНР сообщили об открытии нового железнодорожного маршрута, соединившего китайскую провинцию Хэйлунцзян, расположенную на северо-востоке страны, и Белоруссию.

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