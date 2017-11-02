Госдума может запретить лишать граждан прожиточного минимума

Москва, , 14:58 — REGNUM Пакет законопроектов, ограничивающих суммы списаний со счетов должников, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Натальей Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Как отмечают депутаты, семьи или граждане, доход которых оказывается ниже прожиточного минимума на человека, считаются малоимущими и могут получать соцподдержку от государства. Другими словами, одна из важнейших задач государства в области социальной политики — поддерживать обеспеченность граждан не ниже прожиточного минимума.

Однако, отмечают авторы инициативы, на практике судебные приставы-исполнители не учитывают этот факт, когда удерживают часть заработной платы для погашения задолженностей. Так, в частности, по общему правилу, с должника-гражданина может быть удержано не более 50% зарплаты, но сумма, которая останется у него после списания, не учитывается.

«Зачастую после произведенных удержаний оставшаяся у должника — гражданина сумма денежных средств оказывается меньше прожиточного минимума, что не позволяет ему и членам его семьи удовлетворить базовые потребности», — указали авторы законопроекта.

Они также подчеркивают, что о недопустимости такого положения неоднократно заявлял Конституционный Суд РФ, однако гражданам не удается доказать свою правоту даже на судебном разбирательстве.

«В период с января 2016 года по сентябрь 2017 года в районные суды различных субъектов страны обратились более 500 должников-граждан с заявлениями о снижении размера удержаний со ссылкой на тяжелое материальное положение. Большая часть обратившихся граждан являются пенсионерами с размером пенсии, не превышающем 15 тыс. рублей в месяц. При этом, в более чем 80% случаев (свыше 400 судебных актов), суды отказывают заявителям в снижении размера удержаний, ссылаясь на законодательный пробел», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

При этом, подчеркивают депутаты, суды в таких случаях не учитывают обстоятельства — например, у гражданина могут быть несовершеннолетние дети, которым также должен быть доступен прожиточный минимум. Кроме того, не принимается во внимание и тот факт, что должнику необходимо оплачивать коммунальные услуги и приобретать лекарственные препараты.

«Таким образом, как законодатель, так и правоприменительные органы фактически узаконили практику, когда судебный пристав-исполнитель имеет возможность обратить взыскание на доходы должника — гражданина без учета необходимости обеспечения прожиточного минимума, в результате чего должник может оказаться практически без средств к существованию», — заявляют депутаты.

В связи с этим депутаты предлагают прописать в законе норму, которая гарантирует сохранение должнику суммы прожиточного минимума от зарплаты. Таким образом, приставам-исполнителям при взыскании задолженности будет разрешено списывать только такой объем средств, который позволит сохранить за гражданином возможность распоряжаться суммой прожиточного минимума, установленного регионом.