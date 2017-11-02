10 тыс. человек готовы участвовать в олимпиаде «Я – профессионал»

Москва, , 14:28 — REGNUM Первая профессиональная олимпиада студентов «Я — профессионал» набирает обороты. Официальная регистрация участников стартует 7 ноября, но предварительные заявки на сайте проекта уже оставили более десяти тысяч человек. Благодаря этой опции будущие участники из разных регионов России не пропустят начало регистрации, до которого остаются считанные дни.

«Я — профессионал» — это социальный лифт для студентов старших курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры. Все участники олимпиады получат возможность начать профессиональную карьеру с большими преимуществами. Победители смогут поступить в магистратуру или аспирантуру российских вузов с высшим баллом, получить денежные премии, пройти стажировки в компаниях-лидерах российской экономики, а также попасть в национальную базу «Молодые профессионалы», доступную рекрутерам крупнейших компаний.

«Очевидно, что молодежь все ярче артикулирует запрос на возможности для реализации своих профессиональных амбиций. Им нужны работающие социальные лифты, которые откроют путь к профессиональной самореализации в престижных компаниях не только самым-самым, но и для десятков тысяч молодых, упорных, одаренных и работоспособных. Именно такой социальный лифт мы создаем, организуя олимпиаду «Я — профессионал», — отметила руководитель проекта «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Регистрация начнется 7 ноября и продлится до начала декабря. Подготовиться к отборочному этапу, который пройдет онлайн, помогут демонстрационные задания по выбранному направлению. Заключительный этап олимпиады состоится 27−30 января 2018 года в очном формате на площадках российских вузов. Имена победителей назовут в период с 19 февраля по 2 марта следующего года.

Еще одна возможность для участников олимпиады — посещение зимних школ в феврале. На них организаторы пригласят студентов, которые покажут высокие результаты на первом этапе и пройдут дополнительный отбор. Участников зимних школ ожидает насыщенная образовательная программа — лекции и мастер-классы от ведущих российских экспертов в различных профессиональных областях. Участники узнают о последних трендах в их будущих профессиях, а также о требованиях и запросах потенциальных работодателей.

Всего на олимпиаде представлено 27 направлений: от фотоники и биотехнологий до строительства, дизайна и журналистики. Полный список доступен на сайте проекта. Задания рассчитаны, в первую очередь, на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они носят прикладной характер и составлены профессионалами крупных государственных и частных компаний, а также научными сотрудниками.

Олимпиада «Я — профессионал» — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловой России» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания «Яндекс», партнер — группа компаний «Просвещение».