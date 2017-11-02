За 10 месяцев 2017 года экономика Туркмении выросла на 6,4%

Ашхабад, , 14:00 — REGNUM В январе — октябре 2017 года объем валового внутреннего продукта Туркмении вырос на 6,4%. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня» со ссылкой на доклад правительства о социально-экономическом развитии страны.

При этом рост показателей в сфере промышленности достиг 3,9%, в сфере строительства — 2,9%, в транспортно-коммуникационном секторе — 11,1%, в сфере торговли — 9,8%, в сельском хозяйстве — 4,9% и в сфере услуг — 9,7%.

«В сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года темп роста производства продукции за январь — октябрь увеличился на 6,3%. Объем розничного товарооборота по сравнению с соответствующим периодом 2016 года вырос на 18%. По итогам 10 месяцев 2017 года среднемесячная заработная плата увеличилась на 8,9%», — резюмирует госинформагентство.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным правительства Туркмении, в 2016 году рост экономики этой среднеазиатской страны составил 6,2%. Информация об инфляции отсутствует. Отметим, эксперты Международного валютного фонда прогнозируют, что валовой внутренний продукт Туркмении по итогам 2017 года должен будет увеличиться на 6,5%, а в 2018 году — вырасти на 6,3%. Аналитики Всемирного банка предрекают туркменской экономике рост на не более чем 5% в текущем и следующем году.