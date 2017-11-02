Профсоюзы Сахалина выступили против перераспределение нефтегазовых доходов

Южно-Сахалинск, , 09:54 — REGNUM Сахалинский областной союз организаций профсоюзов выступил категорически против перераспределения нефтегазовых доходов. По мнению стороны, только сохранение финансирования в объёмах, обеспечивающих социально-экономическое развитие региона, может решить копившиеся десятилетиями проблемы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках встречи с депутатом Госдумы РФ Георгием Карловым лидер островного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко назвал перспективу перераспределения нефтегазовых доходов неприемлемой для казны Сахалина. Он отметил, что профсоюзы поддержат пикеты, кроме того, их члены собирают подписи под обращением на имя президента России Владимира Путина.

Представители профсоюзов считают, что решить копившиеся десятилетиями проблемы на Сахалине можно лишь в том случае, если государство сохранит объём финансирования, которое бы обеспечивало социально-экономическое развитие региона.

Как сообщало ИА REGNUM, власти и население Сахалинской области живут в ожидании перераспределения нефтегазовых доходов. В настоящее время доходы от проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 распределяются по принципу 25% — в региональный бюджет и 75% — в федеральный. Министерство финансов РФ предлагает обратную схему перераспределения нефтегазовых доходов.