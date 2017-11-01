Золотовалютные запасы Таджикистана достигли исторического максимума

Душанбе, , 15:27 — REGNUM Объем международных золотовалютных запасов Национального банка Таджикистана впервые в истории достиг уровня пятимесячного покрытия импорта, сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, объем чистых международных резервов и общих иностранных резервов по сравнению с началом 2017 года увеличился в 2,4 и 2,2 раза соответственно.

«Показатель стабильности общих иностранных резервов был доведен с 2,6 до 5,6 месяца покрытия импорта, который не наблюдался прежде в экономике страны», — говорится в сообщении.

Согласно международным стандартам, минимально допустимый уровень общих международных резервов в стране должен составлять три месяца покрытия импорта.

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Напомним, в мае сообщалось, что Таджикистан оказался на 64-м месте среди 100 крупнейших стран-держателей золотых запасов, который составлял на тот момент 14,6 тонн или 84,5% от общего объема золотовалютных запасов.

Кроме того, в январе министерство промышленности и новых технологий республики привело данные, согласно которым в 2016 году золотодобывающие предприятия страны добыли пять тонн золота, что на 500 кг больше, чем годом ранее.

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