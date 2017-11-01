В Дагестане с долгами за свет решили бороться в мечетях

Махачкала, , 13:34 — REGNUM В Дагестане воздействовать на должников за свет будут в мечетях. Религиозных деятелей призвали включиться в работу по повышению платежной дисциплины энергетики республики. Об этом попросил на встрече с председателем комитета по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями Магомедом Абдурахмановым директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Магди Гитинов, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе компании.

Духовные лидеры, по его мнению, могут доводить до верующих информацию о необходимости своевременной оплаты за потреблённую электроэнергию.

«Считаю, что мусульманин не может позволить себе накапливать долги и не платить за получаемый им энергоресурс… Для того чтобы изменить ситуацию с платежами за электроэнергию в республике, каждый должен начать с себя», — отметил Магди Гитинов.

По итогам встречи была заключена договоренность о том, что имамы мечетей будут проводить с населением разъяснительную работу о необходимости погасить имеющиеся задолженности и своевременно оплачивать текущие платежи.

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О том, что духовенство Дагестана могло бы помочь властям республики и энергетикам в решении проблемы с неплатежами, заявлял еще весной 2016 года первый заместитель муфтия республики Магомедрасул Саадуев. По его словам, у мусульман не должно возникать вопроса, является ли плата за электроэнергию необходимостью, так как исламское сообщество приравнивает электричество к товару и осуждает его воровство.

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Напомним, Дагестан и Чечня стали лидерами по задолженности за свет среди субъектов Северного Кавказа. По итогам 2016 года долг Дагестана за электроэнергию превышал 19 млрд рублей. В октябре 2017 года генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Зайцев заявил, что на 1 октября 2017 года Дагестан накопил еще 7 млрд рублей долгов. Общий долг Северо-Кавказского федерального округа за электроэнергию превысил 22,8 млрд рублей.

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Долг Дагестана за свет превысил уже 19 млрд рублей