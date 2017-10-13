Чечня и Дагестан стали лидерами по долгам за свет на Северном Кавказе

Ставрополь, , 12:25 — REGNUM Долг субъектов Северо-Кавказского федерального округа за электроэнергию превысил 22,8 млрд рублей. Больше других регионов накопили долгов четыре республики: Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия.

Так, Чечня задолжала на 1 октября 2017 года 9,1 млрд рублей, Дагестан — 7 млрд рублей. По сравнению с этими республиками ситуация с остальными должниками выглядит не столь угрожающей. Тем не менее Ингушетия накопила долгов за свет на сумму 2,7 млрд рублей, а Северная Осетия — 2,25 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM 13 октября в МРСК Северного Кавказа.

Несмотря на такую ситуацию с продолжающими накапливаться долгами, в компании отмечают улучшение динамики сбора платежей. Так, уровень расчетов вырос с 80 до 81%, сбор денежных средств увеличился в целом на 1,3 млрд рублей, отметил генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Зайцев.

Особенно заметно улучшение платежной дисциплины на предприятиях, финансируемых из местных и республиканских бюджетов. В целом по округу уровень оплаты поднялся до 98%. Особенно плачевной остается ситуация с расчетами за свет у предприятий ЖКХ. По ним показатель расчетов не превышает 44%.

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Стоит отметить, что продолжает расти также долг регионов Северного Кавказа за газ. За первую половину 2017 года он увеличился на 7 млрд рублей. В очередной раз о проблеме неплатежей за энергетические ресурсы речь шла в начале октября на совещании по подведению итогов деятельности рабочей группы по ТЭК Северо-Кавказского федерального округа при правительственной комиссии, которое провел заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин.

Корень проблемы долгов, по мнению директора энергетической компании Юрия Зайцева, кроется в том, что в отдельных субъектах очень низкие тарифы на электроэнергию, поэтому не на что развивать ветшающие сети и возникают сверхнормативные потери. Участниками совещания в качестве меры, которая поможет решить проблему долгов, предлагалось создать на Северной Кавказе единый тарифный орган, который будет формировать справедливые тарифы.

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