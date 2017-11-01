Отопительный сезон: замерзающие волгоградцы готовы к отчаянным действиям

Волгоград, , 12:27 — REGNUM В Волгограде пришедшие холода оказались для сотен горожан настоящей проблемой. Несмотря на то, что отопительный сезон в областном центре официально стартовал 15 октября, до сих пор не во всех квартирах батареи стали теплыми. Так, на холод в своих квартирах жалуются жители десятков домов в Бекетовке Кировского района на улицах Воронкова, Шумилова, Кедровая и Писемского. Люди вынуждены отапливаться обогревателями, включать духовки, а это лишние киловатты и значительные счета за электроэнергию и газ.

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Как пояснили в управляющих компаниях «Доверительное управление домом» и «Управдом Кировский», проблема возникла еще в 2016 году. После ввода новой котельной размеры вводных устройств, которые должны подавать теплоноситель внутри зданий, были скорректированы, однако не точно. Это привело к тому, что в некоторые дома тепло поступало в недостаточном количестве — от 10% до 50% меньше положенного, пишет ИА «Высота 102». В «Концессиях теплоснабжения» пояснили, что отклонение параметров действительно было выявлено по ряду домов, однако в большинстве квартир температура воздуха соответствует нормативной.

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Без тепла в последних числах октября оставались и жители двух 15-этажных домов по улице Новороссийской. А оставшиеся без отопления жители дома на улице Землячки, 46, отчаявшись добиться пуска тепла в их квартиры, готовы пойти на крайние меры — в знак протеста перекрыть Третью Продольную магистраль. По словам горожан, с недобросовестной управляющей компанией они воюют уже третью неделю, пишет издание V1.ru. Несмотря на звонки и жалобы батареи так и остаются холодными.

Отвечать за локальные срывы начала отопительного сезона управляющим компаниям все же придется. Как сообщили ИА REGNUM в областном госжилнадзоре, административные дела уже возбуждены в отношении десяти УК. Так, по итогам проверок, неудовлетворительной была признана подготовка домов к отопительному периоду компаниями «ЖЭК», «ЖКХ Городищенское», «Родничок», «Возрождение ЖКХ Волгоградской области», «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», «Аварийно-ремонтная служба», «ГУК», «ЦКО-1», «МДМ-КомСервис», «ВЭК». Больше всех проштрафилось ООО «ЖЭК» — на эту управляющую компанию составлено более 20 административных дел.

Между тем, как отмечают в госжилнадзоре, за последнюю неделю количество звонков, поступающих на «горячую линию» инспекции, сократилось в пять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, уже к 6 октября мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в Волгоградской области были выполнены на 99%, а учреждения здравоохранения и образования были готовы на 100%.

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