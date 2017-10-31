Китай завершил строительство самого протяженного туннеля в Северной Африке

Алжир, , 14:12 — REGNUM В Алжире состоялась торжественная церемония, посвященная завершению строительства самого протяженного в Северной Африке железнодорожного туннеля. Китайская железнодорожная корпорация China Railway Construction Corporation возвела уникальную конструкцию за рекордные 6 лет.

Протяженность туннеля, расположенного в 100 км от столицы Алжира, составляет 14,68 км. Благодаря вводу нового туннеля в эксплуатацию длительность поездки на поезде из Алжира в Оман сократится с четырех до двух часов, пишет «Жэньминь жибао».

Вице-президент China Railway Construction Corporation Ван Вэньчжун, выступая на церемонии, заявил, что новый туннель будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры в Алжире, а также окажет положительное влияние на темпы восстановления экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская корпорация China Railway Construction Corporation и марокканские BMCE Bank of Africa и Travaux Generaux de Construction de Casablanca подписали соглашение о строительстве самого высокого здания в Африке. Стоимость проекта пока не разглашается.

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