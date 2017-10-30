В Литве резко подорожает газ

Клайпеда, Литва, , 19:41 — REGNUM

С 1 января 2018 года регулируемые производители энергии Литвы будут покупать природный газ у терминала сжиженного природного газа (СПГ) за 19,60 евро/мегаватт-час (без НДС), нынешняя цена — 17,42 евро/мегаватт-час (без НДС), сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 октября, в Государственной комиссии по контролю над ценами и энергетикой.

Главная причина изменения прогнозируемой рыночной цены на СПГ (увеличивается на 12,5%) — прогнозируемый рост стоимости импортируемого СПГ. Согласно действующим договорам о купле-продаже (импорте), заключенным с предприятиями-поставщиками, подсчитанная прогнозируемая цена на импортируемый природный газ в 2018 году — 17,85 евро/мегаватт-час (прогнозировалось, что в IV четверти 2017 года стоимость импортируемого природного газа будет составлять 16,26 евро/мегаватт-час).

Прогнозируемая рыночная цена на природный газ, устанавливаемая Государственной комиссией по контролю над ценами и энергетике, применяется в отношении регулируемых государством производителей энергии (включая поставщиков тепла), которые покупают природный газ у назначенного поставщика Litgas. Эта цена подсчитывается с учетом как стоимости и количества импортируемого природного газа, так и сделок на бирже природного газа.

С апреля 2017 года прогнозируемая рыночная цена на природный газ пересчитывается каждый квартал (раньше — каждые полгода), чтобы можно было гарантировать, что регулируемые производители энергии приобретали природный газ у терминала СПГ по актуальной цене.

Государственная комиссия по контролю над ценами и энергетике установила на Klaipėdos nafta верхнюю грань стоимость услуги по сжижению природного газа — 425,19 евро/(мегаватт-час/сутки/год), которая будет применяться с 1 января 2018 года.

Верхняя грань цены на сжижение газа, по сравнению с 2017 годом (361,84/(мегаватт-час/сутки/год), увеличивается на 17,51%. По сути, это изменение обусловлено меньшими потребительскими способностями, которые, по сравнению с потребительскими способностями, внесенными в верхнюю грань цены на сжижение газа 2017 года, сокращаются почти на 1/5.

Уровень доходов Klaipėdos nafta на деятельность по сжижению газа снижается на 5,91% — до 63.779.663 евро, потому что из-за прогнозируемого изменения соотношения курса валют в 2018 году планируются меньшие издержки, установленные для договоров о долгосрочной аренде.